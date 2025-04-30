Праздники в мае – 2025: календарь государственных и международных праздников

Что будем праздновать в мае: важные праздники

Праздники в мае / Фото: Pexels

Главные майские праздники

1 мая – Международный день труда.

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3 мая – Всемирный день свободы прессы, День города Львов, День кондитера.

4 мая – День пожарных.

5 мая – День акушера, Международный день борьбы за права людей с инвалидностью.

7 мая – День радио, День города Ивано-Франковска.

8 мая – День памяти и примирения, посвященный победе над фашизмом во Второй Мировой войне.

9 мая – День Европы.

12 мая – Международный день медсестры.

14 мая – День памяти украинцев, спасавших евреев от фашистских преследований во время Второй Мировой войны.

15 мая – День вышиванки, Международный день семьи.

17 мая – Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества, День науки, День пульмонолога.

18 мая – День борьбы за права крымско-татарского народа, День памяти жертв политических репрессий, День резервиста Украины.

20 мая – Всемирный день травматолога, День банковских работников.

21 мая – День межнационального согласия и культурного разнообразия.

23 мая – День морской пехоты Украины, День героев.

24 мая – День славянской письменности и культуры.

25 мая – День города Киева, День Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

29 мая – Вознесение Господне, Международный день миротворцев ООН.

30 мая – Всемирный день борьбы против астмы и аллергии.

31 мая – Всемирный день без табака, День работников издательств и полиграфий.

Календарь на май – 2025 / LIGA.net

Праздничные и выходные дни в мае

Для майских праздников не предусмотрены дополнительные выходные. Выходных дней в мае будет девять, а рабочих – 22.