Праздники в мае – 2025: календарь государственных и международных праздников
Главные майские праздники
1 мая – Международный день труда.
3 мая – Всемирный день свободы прессы, День города Львов, День кондитера.
4 мая – День пожарных.
5 мая – День акушера, Международный день борьбы за права людей с инвалидностью.
7 мая – День радио, День города Ивано-Франковска.
8 мая – День памяти и примирения, посвященный победе над фашизмом во Второй Мировой войне.
9 мая – День Европы.
12 мая – Международный день медсестры.
14 мая – День памяти украинцев, спасавших евреев от фашистских преследований во время Второй Мировой войны.
15 мая – День вышиванки, Международный день семьи.
17 мая – Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества, День науки, День пульмонолога.
18 мая – День борьбы за права крымско-татарского народа, День памяти жертв политических репрессий, День резервиста Украины.
20 мая – Всемирный день травматолога, День банковских работников.
21 мая – День межнационального согласия и культурного разнообразия.
23 мая – День морской пехоты Украины, День героев.
24 мая – День славянской письменности и культуры.
25 мая – День города Киева, День Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
29 мая – Вознесение Господне, Международный день миротворцев ООН.
30 мая – Всемирный день борьбы против астмы и аллергии.
31 мая – Всемирный день без табака, День работников издательств и полиграфий.
Праздничные и выходные дни в мае
Для майских праздников не предусмотрены дополнительные выходные. Выходных дней в мае будет девять, а рабочих – 22.