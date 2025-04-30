Выходные в мае 2025 года: будем ли отдыхать 1 и 8 мая

Когда будем отдыхать в мае и будут ли дополнительные выходные

Выходные в мае 2025 года / Фото: Pixabay

Главные праздники в мае 2025 года

Для украинцев в мае будет несколько важных праздников.

1 мая будем отмечать День труда. Праздник международный, его отмечают более чем в 100 странах. Праздник возник вследствие трагических событий во время протестов работников в США. Но инициативу подхватили и другие страны.

8 мая – День памяти и примирения, посвященный победе над фашизмом во Второй мировой войне.

15 мая будем праздновать День вышиванки. Последние годы праздник приобретает все больший размах, как в Украине, так и за рубежом. Отмечается каждый год в третий четверг мая.

25 мая будем праздновать День рождения нашей столицы, города Киева. Праздник каждый год приходится на последние выходные мая.

29 мая – великий религиозный праздник, Вознесение Господне.

До полномасштабной войны в Украине 1 и 8 мая являлись официальными праздничными выходными днями. В мирное время, когда эти дни выпадали на субботу или воскресенье, следующий рабочий день был выходным.

Будет ли выходным 1 мая в этом году

В соответствии с Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" дополнительные выходные в праздничные дни отменены. Поэтому официально в государственных учреждениях 1 мая – рабочий день, поскольку выпадает на четверг. Выходными днями будут субботы и воскресенья.

8 мая – государственный выходной: будем ли отдыхать

По указу президента Зеленского 8 мая объявлен Днем памяти и примирения. Таким образом Украина присоединилась к своим западным соседям в празднование победы над фашизмом во Второй мировой войне. Это официальный государственный праздник и он признан праздничным выходным днем. Но сейчас, в условиях военного положения, 8 мая будет рабочим днем, поскольку тоже выпадает на четверг.

Напомним, 9 мая больше не праздник в Украине. Указом президента этот праздник отменен.

Список дат официальных выходных в мае

В мае будет 9 выходных дней, а именно: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 мая.

Рабочих дней в мае будет 22.

Дополнительных выходных официально не будет, и государственные учреждения будут работать. Но на частных предприятиях могут устанавливаться выходные по усмотрению руководства.