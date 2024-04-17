Кто создал праздник 1 мая и стоит ли праздновать украинцам

В Украине уже несколько лет идет дискуссия, стоит ли отмечать праздник 1 мая. LIGA.net разобралась, что это за праздник на самом деле

Фото: depositphotos.com

Какие страны празднуют Международный день труда

1 мая – Международный день труда. Отмечают этот праздник в 143 странах мира, таких как Австрия, Армения, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и другие.

Что значит праздник 1 мая. История Дня Труда

Происходит праздник из Соединенных Штатов Америки. Там в 1886 году в городе Чикаго работники заводов вышли на протесты с требованием сократить рабочий день до 8 часов.

Подобные забастовки были и раньше, но они подавлялись властью.

Протесты продолжались несколько дней. 1 мая того же года к протестам тружеников Чикаго присоединились рабочие Нью-Йорка, Балтимора, Вашингтона, Милуоки, Цинциннати, Питтсбурга, Детройта и других.

Протесты имели и катастрофические последствия. Некоторые протестующие были убиты. Также погибли 7 полицейских – кто-то из митингующих бросил в них бомбу. За это были арестованы лидеры движения рабочих, некоторые из них были казнены в 1887 году. А спустя год съезд Американской федерации труда в Сент-Луисе объявил 1 мая Днем общенациональной борьбы за права рабочих.

И уже в 1890 году Международный день солидарности трудящихся впервые был отмечен во многих странах мира. Демонстрации и митинги проходили в Вене, Париже, Милане, Праге, Кракове, Львове, Будапеште, Барселоне и многих других городах Европы и Америки. Присоединилась к митингам и Галичина.

1 мая в Украине: пережитки советщины или День труда?

День Труда также являлся государственным праздником и нерабочим днем в Украинской Народной Республике. Отмечался этот праздник с самого начала вместе с другими странами.

В советских условиях первомайские демонстрации приобрели официозно-политический характер, в западных странах они превратились более в карнавальные действа.

В 2017 году Верховная Рада Украины внесла изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, согласно которым "День международной солидарности трудящихся" был переименован в "День труда". Сейчас это выходной день, как и во многих других странах.

Будут ли выходные 1 мая 2024 года

Во время военного положения все праздничные выходные дни отменены. Дополнительных выходных в мае не будет, только субботы и воскресенья. И 1 мая, День труда, будет рабочим днем.