Хто створив свято 1 травня і чи варто святкувати українцям

В Україні вже кілька років триває дискусія, чи варто святкувати 1 травня. LIGA.net розібралася, що це за свято насправді

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Які країни святкують Міжнародний день праці

1 травня – Міжнародний день праці. Святкують його у 143 країнах світу, таких як Австрія, Вірменія, Бельгія, Болгарія, Німеччина, Греція, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Польща, Португалія, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція та інші.

Що означає свято 1 травня. Історія Дня Праці

Походить свято зі Сполучених Штатів Америки. Саме там у 1886 році у місті Чикаго працівники заводів вийшли на протести з вимогою скоротити робочий день до 8 годин.

Подібні страйки вже були й раніше, але вони придушувалися владою.

Протести тривали кілька днів. 1 травня того року до протестів трудівників Чикаго приєдналися робітники Нью-Йорка, Балтимора, Вашингтона, Мілуокі, Цинциннаті, Пітсбурга, Детройта та інших.

Протести мали й трагічні наслідки. Деякі протестувальники були вбиті. Також загинули 7 поліціянтів – хтось із мітингувальників кинув у них бомбу. Через це були заарештовані лідери руху робітників, деякі з них були страчені в 1887 році. А через рік з'їзд Американської федерації праці у Сент-Луїсі оголосив 1 травня Днем загальнонаціональної боротьби за права робітників.

І вже в 1890 році Міжнародний день солідарності трудящих уперше святкували в багатьох країнах світу. Демонстрації і мітинги проходили у Відні, Парижі, Мілані, Празі, Кракові, Львові, Будапешті, Барселоні та багатьох інших містах Європи й Америки. Приєдналася до мітингів і Галичина.

1 травня в Україні: пережитки радянщини чи День праці?

День Праці також був державним святом і неробочим днем в Українській Народній Республіці. Святкували його від самого початку разом з іншими країнами.

У радянських умовах першотравневі демонстрації набули офіціозно-політичного характеру, в західних країнах вони перетворилися більш в карнавальні дійства.

У 2017 році Верховна Рада України внесла зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України, відповідно до яких "День міжнародної солідарності трудящих" було перейменовано на "День праці". Зараз це вихідний день, як і в багатьох інших країнах.

Чи будуть вихідні 1 травня 2024 року

На час воєнного стану всі святкові вихідні дні скасовано. Додаткових вихідних у травні не буде, лише суботи та неділі. І 1 травня, День праці, буде робочим днем.