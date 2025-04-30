Вихідні у травні 2025 року: чи будемо відпочивати 1 та 8 травня

Коли відпочиватимемо у травні та чи будуть додаткові вихідні

Вихідні у травні 2025 / Фото: Pixabay

Головні свята у травні 2025 року

Для українців у травні буде декілька важливих свят.

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1 травня відзначатимемо День праці. Свято міжнародне, його відзначають у понад 100 країнах. Свято виникло через трагічні події під час протестів працівників у США. Але ініціативу підхопили й інші країни.

8 травня – День пам’яті та примирення, присвячений перемозі над фашизмом у Другій світовій війні.

15 травня святкуватимемо День вишиванки. Останні роки свято набуває все більшого розмаху, як в Україні, так і за кордоном. Відзначається щороку у третій четвер травня.

25 травня святкуватимемо День народження нашої столиці, міста Києва. Свято щороку припадає на останні вихідні травня.

29 травня – велике релігійне свято, Вознесіння Господнє.

До повномасштабної війни в Україні 1 та 8 травня були офіційними святковими вихідними днями. У мирний час, коли ці дні припадали на суботу чи неділю, наступний робочий день був вихідним.

Чи буде вихідним 1 травня у цьому році

Відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" додаткові вихідні у святкові дні скасовано. Тому офіційно в державних установах 1 травня – робочий день, оскільки випадає на четвер. Вихідними днями будуть суботи й неділі.

8 травня – державний вихідний: чи будемо відпочивати

За указом президента Зеленського 8 травня оголошено Днем пам’яті та примирення. Так Україна приєдналася до своїх західних сусідів у святкування перемоги над фашизмом у Другій світовій війні. Це офіційне державне свято і його визнано святковим вихідним днем. Але зараз, в умовах воєнного стану, 8 травня буде робочим днем, оскільки також випадає на четвер.

Нагадаємо 9 травня більше не свято в Україні. Указом президента його скасовано.

Список дат офіційних вихідних у травні

У травні буде 9 вихідних днів, а саме: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 та 31 травня.

Робочих днів у травні буде 22.

Додаткових вихідних офіційно не буде, й державні установи працюватимуть. Але в приватних підприємствах можуть встановлюватися вихідні на розсуд керівництва.