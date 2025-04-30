Свята у травні – 2025: календар державних та міжнародних свят
Головні травневі свята
1 травня – Міжнародний день праці.
3 травня - Всесвітній день свободи преси, День міста Львів, День кондитера.
4 травня - День пожежників.
5 травня – День акушерки, Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю.
7 травня - День радіо, День міста Івано-Франківська.
8 травня – День пам’яті та примирення, присвячений перемозі над фашизмом у Другій Світовій війні.
9 травня –День Європи.
12 травня - Міжнародний день медсестри.
14 травня - День пам'яті українців, які рятували євреїв від фашистських переслідувань під час Другої Світової війни.
15 травня – День вишиванки, Міжнародний день сім'ї.
17 травня – Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства, День науки, День пульмонолога.
18 травня - День боротьби за права кримсько-татарського народу, День пам'яті жертв політичних репресій, День резервіста України.
20 травня – Всесвітній день травматолога, День банківських працівників.
21 травня - День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття.
23 травня - День морської піхоти України, День героїв.
24 травня - День слов'янської писемності та культури.
25 травня - День міста Києва, День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
29 травня – Вознесіння Господнє, Міжнародний день миротворців ООН.
30 травня - Всесвітній день боротьби проти астми та алергії.
31 травня - Всесвітній день без тютюну, День працівників видавництв та поліграфій.
Святкові та вихідні дні у травні
Для травневих свят не передбачені додаткові святкові вихідні. Вихідних днів у травні буде дев'ять, а робочих – 22.