Свята у травні – 2025: календар державних та міжнародних свят

Що святкуватимемо у травні: важливі свята

Свята у травні / Фото: Pexels

Головні травневі свята

1 травня – Міжнародний день праці.

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3 травня - Всесвітній день свободи преси, День міста Львів, День кондитера.

4 травня - День пожежників.

5 травня – День акушерки, Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю.

7 травня - День радіо, День міста Івано-Франківська.

8 травня – День пам’яті та примирення, присвячений перемозі над фашизмом у Другій Світовій війні.

9 травня –День Європи.

12 травня - Міжнародний день медсестри.

14 травня - День пам'яті українців, які рятували євреїв від фашистських переслідувань під час Другої Світової війни.

15 травня – День вишиванки, Міжнародний день сім'ї.

17 травня – Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства, День науки, День пульмонолога.

18 травня - День боротьби за права кримсько-татарського народу, День пам'яті жертв політичних репресій, День резервіста України.

20 травня – Всесвітній день травматолога, День банківських працівників.

21 травня - День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття.

23 травня - День морської піхоти України, День героїв.

24 травня - День слов'янської писемності та культури.

25 травня - День міста Києва, День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

29 травня – Вознесіння Господнє, Міжнародний день миротворців ООН.

30 травня - Всесвітній день боротьби проти астми та алергії.

31 травня - Всесвітній день без тютюну, День працівників видавництв та поліграфій.

Календар на травень – 2025 / LIGA.net

Святкові та вихідні дні у травні

Для травневих свят не передбачені додаткові святкові вихідні. Вихідних днів у травні буде дев'ять, а робочих – 22.