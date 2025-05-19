Що відвідати до дня Києва у 2025 році: найцікавіші заходи

Що відвідати на День народження столиці? Добірка найцікавіших заходів, концертів, вистав та екскурсій

Архангел Михаїл на Майдані - покровитель Києва / Фото: depositphotos.com

У 2025 році День Києва святкуватимемо 25 травня. Свято на честь столиці відзначається щороку в останню неділю травня.

Заходи на День Києва

Традиційно до Дня народження столиці щороку проводилися благодійні спортивні заходи, такі як пробіг під каштанами, велозмагання та інші акції.

Пробіг під каштанами – наймасованіший атлетичний захід в Україні. Відбувався щороку до Дня Києва, останні заходи налічували близько 20 тисяч учасників. Цьогоріч буде 32-й марафон.

Під час повномасштабної війни проти України захід тимчасово не проводиться у Києві. Але акція триває онлайн, можна приєднатися до неї з будь-якої точки світу.

Великі масові заходи у столиці наразі не проводяться, через дію воєнного стану. Але культурні події все ж таки можна відвідати. Але у театрах, клубах та концертних залах відбудуться заходи присвячені Дню Києва.

Пробіг під каштанами / 2022 рік / Фото: probig.in.ua

Для дітей

Вистава для дітей "Аліса в країні відкриттів" – Київський культурний кластер "Краків", Русанівська набережна – 12, 24 травня, 11:30.

Шоу-програма для дітей "Магія мильних бульбашок" – Продюсерський центр Ізмайлової Марини, 24 травня 17.00.

"Козацькі таємниці Подолу" - інтерактивна екскурсія-квест, початок біля пам'ятника Г. Сковороді, Контрактова площа, 25 травня, 12:00.

"Таємниця загадкового міста" - сімейне інтерактивне шоу для всієї родини, ЦК Святошин, 25 травня, 17:00.

Майдан Незалежності / Фото: Pixabay

Стендап

STAND-UP ВЕЧІР до Дня Києва – заміський комплекс Morewell, Толокунь, Киевская, 43, 24 травня, 20:30.

Концерти

Концерт до Дня Києва "Французька весна на Хрещатику", Le Printemps Français à Khreshchatyk – МКЦ ім. І. Козловського, 24 травня, 17:00

НАОНІ Оркестра, Світові хіти – Культурний центр "Печерськ Палац", 25 травня, 18:00

Нескорені 2025: Жадан і Собаки – Палац спорту, 24 травня, 18:00.

Концерт Тіни Кароль – ВʼЯВА Культурний простір у ВДНГ, просп. Глушкова 1, 25 травня, 19:00

Концерт "Своє – До Дня Києва" – Docker Pub / Докер-Паб, вул. Богатирська – 25, 25 травня 2025, 19:00

Мюзикл "Скрипаль на даху" у Київському національному академічному театрі оперети 25 травня о 17:00.

"Пісні Володимира Івасюка. Гурт Водограй" в Docker Pub 23 травня о 19:00.

Стелла у Києві / Фото: Pixabay

Театри

Спектакль-комедія "Щоб я так жив, або У Києві на Подолі 2" у Театрі "Сузір’я" 23-29 травня о 18:00.

Спектакль "Легенди Києва" у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра 23 травня о 18:00.

Поетична вистава "Від(ро)дження", що досліджує основи театру Леся Курбаса відбудеться у "Три театри Хаб" 25 травня о 18:00.

Спектакль "Мовна Метаморфоза: кохання на словах" за п'єсою Миколи Куліша "Мина Мазайло" відбудеться у Києві в Театрі на Солом’янці 23 травня о 18:00.

Спектакль "Дім" за п’єсою Ніколи МакКартні у Києві відбудеться у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра 25 травня о 18:00.

"За двома зайцями" – театр BEAT, Мала Опера, Дегтярівська, 5, 24 травня, 18:00.

"Соло для ударних" – Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, 25 травня, 16:00.

"Ще одна пісня" – Театр опери і балету для дітей та юнацтва, 25 травня 2025, 17:00.

Андріївська церква у Києві / Фото: Pixabay

Екскурсії

Екскурсія на Лук'янівське кладовище від агенції "Капітан Київ" 25 травня о 12:00 та 24 травня об 11:00. Це місце спочинку відомих киян: художників Олександра Мурашка, письменників та поетів Миколи Зерова, Олександра Олеся та інших.

Екскурсія "Арт-Київ" 24 травня о 16:00 від агенції "Капітан Київ" покаже найяскравіші мистецькі місця столиці початку ХХ століття.

Екскурсія "Літературний Київ" 24 травня о 16:00 від "Капітан Київ" стежками найвідоміших письменників столиці – Валер'яна Підмогильного, Євгена Плужника, Павла Тичини та інших.

Екскурсія "Таємниці стародавнього Києва" 24 травня о 17:30 допоможе зануритись в стародавню історію столиці.