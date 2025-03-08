День ангела Ольги по церковному календарю 2025: дата и поздравления с именинами

Все об именинах Ольги по церковному календарю: когда отмечать, что означает имя Ольги и идеи для поздравлений именинниц

День ангела Ольги / Фото: Pixabay

Когда день ангела Ольги – 2025: дата

Обладательницы имени Ольга отмечают день ​​ангела 11 июля, согласно действующему церковному календарю в Украине. По юлианскому календарю именины Ольги отмечаются 24 июля.

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История святой Ольги

Известной в христианском мире обладательницей имени Ольга была княгиня Киевской Руси. Канонизирована как святая и католической, и православной церковью. Киевская княгиня Ольга была женой князя Киевской Руси Игоря из рода Рюриковичей. После смерти мужа княгиня Ольга правила государством около 20 лет как регент, пока наследник правителя был еще ребенком.

Княгиня Ольга – личность легендарная. Как правительница величественного государства она проявила себя и мудрой, и милосердной, и жестокой. Ольга отомстила древлянам за смерть своего мужа и уничтожила их племенное княжество. Также княгиня стала известным реформатором. Она первой приняла христианство, еще до крещения Руси.

Княгиня Ольга была единственной правительницей-женщиной на наших землях. Никогда не было такого ни до нее, ни после нее, вплоть до нашего времени. И военная дружина признавала ее главнокомандующей.

Святая княгиня Ольга / saint.in.ua

Происхождение и значение имени Ольга

Происхождение имени имеет две версии. В первой имя Ольга происходит от скандинавского имени Хельга, что означает "светлая", "священная", "мудрая".

Во второй версии имя имеет старославянское происхождение от имени Вольха, что означает "большая", "сильная". Есть версия, что имя Ольга происходит от мужского имени Олег.

Поздравления с днем ангела Ольги в открытках

День ангела Ольги – картинка / Liga.net

Поздравление с Днем ангела Ольги / Liga.net

С именинами Ольги / Liga.net