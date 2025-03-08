День ангела Ольги за церковним календарем 2025: дата та привітання з іменинами
Коли день ангела Ольги – 2025: дата
Власниці імені Ольга відзначають день ангела 11 липня, відповідно до чинного церковного календаря в Україні. За юліанським календарем іменини Ольги святкуються 24 липня.
Історія святої Ольги
Відомою в християнському світі володаркою імені Ольга була княгиня Київської Русі. Канонізована як свята і католицькою, і православною церквою. Київська княгиня Ольга була дружиною князя Київської Русі Ігоря з роду Рюриковичів. Після смерті чоловіка княгиня Ольга правила державою близько 20 років як регент, поки спадкоємець правителя був ще дитиною.
Княгиня Ольга – особистість легендарна. Як правителька величної держави вона проявила себе і мудрою, і милосердною, і жорстокою. Ольга помстилася древлянам за смерть свого чоловіка і знищила їх племінне князівство. Також княгиня стала відомою реформаторкою. Вона першою прийняла християнство, ще до хрещення Русі.
Княгиня Ольга була єдиною правителькою-жінкою на наших землях. Ніколи не було такого ні до неї, ні після неї, аж до нашого часу. І військова дружина визнавала її як головнокомандувача.
Походження та значення імені Ольга
Походження імені має дві версії. В першій ім’я Ольга походить від скандинавського імені Хельга, що означає "світла", "священна", "мудра".
В другій версії ім’я має старослов’янське походження від імені Вольха, що означає "велика", "сильна". Є версія, що ім’я Ольга походить від чоловічого імені Олег.