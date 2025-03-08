День ангела Ольги за церковним календарем 2025: дата та привітання з іменинами

Все про іменини Ольги за церковним календарем: коли святкувати, що означає ім'я Ольги та ідеї для привітань іменинниць

День ангела Ольги / Фото: Pixabay

Коли день ангела Ольги – 2025: дата

Власниці імені Ольга відзначають день ангела 11 липня, відповідно до чинного церковного календаря в Україні. За юліанським календарем іменини Ольги святкуються 24 липня.

Історія святої Ольги

Відомою в християнському світі володаркою імені Ольга була княгиня Київської Русі. Канонізована як свята і католицькою, і православною церквою. Київська княгиня Ольга була дружиною князя Київської Русі Ігоря з роду Рюриковичів. Після смерті чоловіка княгиня Ольга правила державою близько 20 років як регент, поки спадкоємець правителя був ще дитиною.

Княгиня Ольга – особистість легендарна. Як правителька величної держави вона проявила себе і мудрою, і милосердною, і жорстокою. Ольга помстилася древлянам за смерть свого чоловіка і знищила їх племінне князівство. Також княгиня стала відомою реформаторкою. Вона першою прийняла християнство, ще до хрещення Русі.

Княгиня Ольга була єдиною правителькою-жінкою на наших землях. Ніколи не було такого ні до неї, ні після неї, аж до нашого часу. І військова дружина визнавала її як головнокомандувача.

Свята княгиня Ольга / saint.in.ua

Походження та значення імені Ольга

Походження імені має дві версії. В першій ім’я Ольга походить від скандинавського імені Хельга, що означає "світла", "священна", "мудра".

В другій версії ім’я має старослов’янське походження від імені Вольха, що означає "велика", "сильна". Є версія, що ім’я Ольга походить від чоловічого імені Олег.

Привітання з днем ангела Ольги у листівках

День ангела Ольги – картинка / Liga.net

Вітання з Днем ангела Ольги / Liga.net

З іменинами Ольги / Liga.net