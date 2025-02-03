День ангела Вікторії 2025 за церковним календарем: коли святкувати у цьому році

Коли ж вітати носійок імені Вікторія з іменинами? У матеріалі зібрані всі дати за різними церковними календарями та привітання з днем ангела

День ангела Вікторії / фото: depositphotos

Коли День ангела Вікторії у 2025 році

Іменини Вікторії святкують у різні дні залежно від шанованих святих, які мали це ім'я. На православному Сході 23 грудня шанують день пам’яті Вікторії Римської. У римо-католицькій, православній, а також англіканській спільноті відзначають 11 лютого – день пам’яті Вікторії Альбітінської.

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У православному календарі Української Православної Церкви зазначені такі дати:

25 травня – пам’ять святої мучениці Вікторії Ефеської;

– пам’ять святої мучениці Вікторії Ефеської; 1 червня – пам’ять святої Вікторії Солунської;

– пам’ять святої Вікторії Солунської; 24 жовтня – пам’ять святої Вікторії Нікомідійської;

– пам’ять святої Вікторії Нікомідійської; 17 листопада – пам’ять святої Вікторії Кордувійської;

– пам’ять святої Вікторії Кордувійської; 8 грудня – пам’ять святої Вікторії Кулузької.

Тож, у 2025 році ті, хто мають ім’я Вікторія, можуть святкувати іменини кілька разів, залежно від особистих традицій або вибору святого покровителя.

Мучениця Вікторія Нікомедійська / Blagovist

Значення імені Вікторія

Ім'я Вікторія має латинське походження й означає "перемога" (від лат. Victoria). Воно символізує силу духу, витривалість, успішність і лідерські якості. Це ім’я є символом незламності, стійкості перед труднощами та прагнення досягати великих звершень.

У християнстві ім’я Вікторія асоціюється з мученицями, які зазнали випробувань, але не зреклися віри. Святі Вікторії були відомі своєю відданістю християнським ідеалам і мужністю у боротьбі за свої переконання.

У психології вважається, що люди з іменем Вікторія мають сильний характер, амбіційність, упевненість у собі та природну харизму. Вони часто стають лідерами у своїх сферах діяльності, адже мають розвинену інтуїцію, стратегічне мислення та прагнення до справедливості.

Ім’я Вікторія популярне у багатьох країнах світу завдяки своїй позитивній символіці. Однією з найвідоміших носійок цього імені була британська королева Вікторія, яка зробила значний внесок у світову історію, визначивши цілу епоху.

Привітання з іменинами та Днем ангела Вікторії

Щоб привітати Вікторію зі святом, можна використати красиві слова, вірші або картинки з побажаннями. Ось кілька варіантів привітань:

З днем ангела Вікторії / фото: tweet

Привітання з днем ангела Вікторії / фото: tweet

Картинки з днем ангела Вікторії / фото: tweet

День ангела Вікторії у 2025 році можна святкувати кілька разів, залежно від обраного святого покровителя. Це чудова нагода привітати близьку людину, побажати їй добра, здоров’я та добробуту. Нехай цей день буде сповнений радості, любові та приємних моментів!