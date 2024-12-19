День ангела Ксенії – 2025: дата за новим календарем і традиції

Коли день ангела Оксани у січні 2025 року / Фото: Pixabay

Коли день ангела Оксани у 2025 році

За новим, ухваленим в Україні церковним календарем, 24 січня християни святкують день Преподобної Ксенії Римської. А в народі у цей день вітають з іменинами Оксан і Ксеній.

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Що означає ім’я Ксенія, Оксана

Оксана – ім’я українського походження, тобто українізована форма імені Ксенія. А ім’я Ксенія походить із грецької мови. Значення іменні інтерпретується як гостинність або гостя, іноді як мандрівниця.

Історія життя святої Ксенії Римлянки

Свята Ксенія народилася у 5-му столітті в Римі. Її батько був сенатором. Ще дитиною Ксенія увірувала в Ісуса Христа, але відчувала, що батьки її не зрозуміють, тому приховувала свою віру.

Свята Ксенія Римська / Фото: Храм Апостола Любові

Коли батьки знайшли нареченого, вона разом зі своїми служницями втекла з дому й оселилася на острові Коа. Там вони ревно молилися і слідували чернечому образу життя. Пізніше вони пішли за отцем Павлом, ігуменом монастиря в місто Миласі. Там Ксенія придбала будинок і перетворила його на монастир. До неї приєднувалися й інші дівчата, що бажали вести чернече життя.

Коли отець Павло став єпископом, він висвятив Ксенію на дияконесу. Все своє життя свята опікувалася жінками й допомагала всім, хто того потребував. Ксенія передбачила свій кінець, вона відчула, що має відійти до Господа, замкнулась у церкві. Там її і знайшли мертвою.

Традиції в Оксанин день

День Оксани також має і народні традиції та прикмети. Здавна пращури вважали Оксанин день свого роду переломом зими, тобто серединою. Це було важливо, оскільки так рахували запаси їжі. До наступного врожаю треба було стільки, скільки вже з’їли за зиму.

У день Оксани не радять шити, прясти й перестилати постіль. А погода в цей день вказує на те, якою буде майбутня весна: