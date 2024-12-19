День ангела Ксении – 2025: дата по новому календарю и традиции

Когда день ангела Оксаны в январе 2025 года / Фото: Pixabay

Когда день ангела Оксаны в 2025 году

По новому, принятому в Украине церковному календарю, 24 января христиане празднуют день Преподобной Ксении Римской. А в народе в этот день поздравляют с именинами Оксан и Ксений.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Что означает имя Ксения, Оксана

Оксана – имя украинского происхождения, то есть украинизированная форма имени Ксения. А имя Ксения происходит с греческого языка. Значение имени интерпретируется как гостеприимство или гостя, иногда как путешественница.

История жизни святой Ксении Римлянки

Святая Ксения родилась в 5 веке в Риме. Ее отец был сенатором. Еще ребенком Ксения уверовала в Иисуса Христа, но чувствовала, что ее родители не поймут, поэтому скрывала свою веру.

Святая Ксения Римская / Фото: Храм Апостола Любви

Когда родители нашли жениха, она вместе со своими служанками сбежала из дома и поселилась на острове Коа. Там они усердно молились и следовали монашескому образу жизни. Позже они последовали за отцом Павлом, игуменом монастыря, в город Миласи. Там Ксения приобрела дом и превратила его в монастырь. К ней присоединялись и другие девушки, желавшие вести монашескую жизнь.

Когда отец Павел стал епископом, он высвятил Ксению на диаконессу. Всю свою жизнь святая заботилась о женщинах и помогала всем, кто в этом нуждался. Ксения предсказала свой конец, она почувствовала, что должна отойти к Господу, закрылась в церкви. Там ее и нашли мертвой.

Традиции в день Оксаны

День Оксаны также имеет и народные традиции и приметы. Издавна предки считали Оксанин день своего рода переломом зимы, то есть серединой. Это было важно, так как считали запасы пищи. До следующего урожая нужно было столько, сколько уже съели за зиму.

В день Оксаны не советуют шить, прясть и перестилать постель. А погода в этот день указывает на то, какой будет будущая весна: