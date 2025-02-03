День ангела Виктории 2025 по церковному календарю: когда поздравлять с праздником

Когда поздравлять носительниц имени Виктория с именинами? В материале собраны все даты по разным церковным календарям и поздравления с днем ангела

День ангела Виктории / фото: depositphotos

Когда День ангела Виктории в 2025 году

Именины Виктории празднуют в разные дни в зависимости от почитаемых святых, носивших это имя. На православном Востоке 23 декабря чтят день памяти Виктории Римской. В римско-католической, православной, а также англиканской общине отмечают 11 февраля – день памяти Виктории Альбитинской.

В православном календаре Украинской Православной Церкви указаны следующие даты:

25 мая – память святой мученицы Виктории Эфесской;

– память святой мученицы Виктории Эфесской; 1 июня – память святой Виктории Солунской;

– память святой Виктории Солунской; 24 октября – память святой Виктории Никомидийской;

– память святой Виктории Никомидийской; 17 ноября – память святой Виктории Кордувийской;

– память святой Виктории Кордувийской; 8 декабря – память святой Виктории Кулужской.

Таким образом, в 2025 году те, кого зовут Виктория, могут праздновать именины несколько раз, в зависимости от личных традиций или выбора святого покровителя.

Мученица Виктория Никомедийская / Blagovist

Значение имени Виктория

Имя Виктория латинского происхождения и означает "победа" (от лат. Victoria). Оно символизирует силу духа, выносливость, успех и лидерские качества. Это имя является символом несокрушимости, стойкости перед трудностями и стремления достигать великих свершений.

В христианстве имя Виктория ассоциируется с мученицами, которые подверглись испытаниям, но не отреклись от веры. Святые Виктории были известны своей преданностью христианским идеалам и мужеством в борьбе за свои убеждения.

В психологии считается, что люди с именем Виктория обладают сильным характером, амбициозностью, уверенностью в себе и природной харизмой. Они часто становятся лидерами в своих сферах деятельности, поскольку у них развиты интуиция, стратегическое мышление и стремление к справедливости.

Имя Виктория популярно во многих странах мира благодаря своей положительной символике. Одной из самых известных носительниц этого имени была британская королева Виктория, сделавшая большой вклад в мировую историю, определив целую эпоху.

Поздравления с именинами и Днем ангела Виктории

Чтобы поздравить Викторию с праздником, можно использовать красивые слова, стихи или картинки с пожеланиями. Вот несколько вариантов поздравлений:

С днем ангела Виктории. tweet

Поздравление с днем ангела Виктории / фото: tweet

Картинки с днем ангела Виктории. tweet

День ангела Виктории в 2025 году можно праздновать несколько раз в зависимости от избранного святого покровителя. Это прекрасная возможность поздравить близкого человека, пожелать ему добра, здоровья и благополучия. Пусть этот день будет полон радости, любви и приятных моментов!