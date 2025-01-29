День ангела Валентины: история святой и поздравления
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Когда день ангела Валентины по новому календарю
По новому лианскому календарю, действующему в Украине, день ангела Валентины выпадает на 10 февраля . Ранее именины Валентины праздновали 23 февраля. Но с принятием в Украине нового церковного календаря в 2023 году многие непереходные праздники переместились на 13 дней раньше.
История святой Валентины
Сведений о святой мученице Валентине сохранилось немного. Молодая девушка пострадала за христианскую веру и отказ от жертвоприношения языческим богам. Происходила Валентина из города Кесария. Жила при правлении императора Максимиана II.