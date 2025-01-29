День ангела Валентины: история святой и поздравления

Когда отмечать День святой Валентины по новому календарю в Украине

10 февраля – день ангела Валентины / Фото: Liza.ua

Когда день ангела Валентины по новому календарю

По новому лианскому календарю, действующему в Украине, день ангела Валентины выпадает на 10 февраля . Ранее именины Валентины праздновали 23 февраля. Но с принятием в Украине нового церковного календаря в 2023 году многие непереходные праздники переместились на 13 дней раньше.

История святой Валентины

Сведений о святой мученице Валентине сохранилось немного. Молодая девушка пострадала за христианскую веру и отказ от жертвоприношения языческим богам. Происходила Валентина из города Кесария. Жила при правлении императора Максимиана II.

Поздравление с Днем святой Валентины

С Днем ангела Валентины /Фото: Liza.ua

Поздравление с Днем Валентины / Фото: Lux.fm

С Днем ангела Валентины – поздравление в картинках / Фото: ogo.ua

Картинка с Днем ангела Валентины / Фото: Lux.fm