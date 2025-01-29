День ангела Валентини: історія святої та привітання
10 лютого - день ангела Валентини / Фото: Liza.ua
Зміст:
  1. Коли день ангела Валентини за новим календарем
  2. Історія святої Валентини
  3. Привітання з Днем святої Валентини

Коли день ангела Валентини за новим календарем

За новоюліанським календарем, що діє в Україні, день ангела Валентини випадає на 10 лютого. Раніше іменини Валентини святкували 23 лютого. Але із запровадженням в Україні нового церковного календаря у 2023 році багато неперехідних свят перемістилося на 13 днів раніше.

Історія святої Валентини

Відомостей про святу мученицю Валентину збереглося небагато. Молода дівчина постраждала за християнську віру та відмову від принесення жертви язичницьким богам. Походила Валентина з міста Кесарія. Жила за правління імператора Максиміана ІІ.

Привітання з Днем святої Валентини

День ангела Валентини: історія святої та привітання
З Днем ангела Валентини / Фото: Liza.ua
День ангела Валентини: історія святої та привітання
Привітання з Днем Валентини / Фото: Lux.fm
День ангела Валентини: історія святої та привітання
З іменинами Валентини – привітання в картинках / Фото: ogo.ua
День ангела Валентини: історія святої та привітання
Картинка з Днем ангела Валентини / Фото: Lux.fm
День ангела Валентини: історія святої та привітання
З іменинами Валентини / Фото: ogo.ua
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