День ангела Валентини: історія святої та привітання

Коли відзначати День святої Валентини за новим календарем в Україні

10 лютого - день ангела Валентини / Фото: Liza.ua

Коли день ангела Валентини за новим календарем

За новоюліанським календарем, що діє в Україні, день ангела Валентини випадає на 10 лютого. Раніше іменини Валентини святкували 23 лютого. Але із запровадженням в Україні нового церковного календаря у 2023 році багато неперехідних свят перемістилося на 13 днів раніше.

Історія святої Валентини

Відомостей про святу мученицю Валентину збереглося небагато. Молода дівчина постраждала за християнську віру та відмову від принесення жертви язичницьким богам. Походила Валентина з міста Кесарія. Жила за правління імператора Максиміана ІІ.

Привітання з Днем святої Валентини

З Днем ангела Валентини / Фото: Liza.ua

Привітання з Днем Валентини / Фото: Lux.fm

З іменинами Валентини – привітання в картинках / Фото: ogo.ua

Картинка з Днем ангела Валентини / Фото: Lux.fm