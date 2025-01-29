День ангела Валентини: історія святої та привітання
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Коли день ангела Валентини за новим календарем
За новоюліанським календарем, що діє в Україні, день ангела Валентини випадає на 10 лютого. Раніше іменини Валентини святкували 23 лютого. Але із запровадженням в Україні нового церковного календаря у 2023 році багато неперехідних свят перемістилося на 13 днів раніше.
Історія святої Валентини
Відомостей про святу мученицю Валентину збереглося небагато. Молода дівчина постраждала за християнську віру та відмову від принесення жертви язичницьким богам. Походила Валентина з міста Кесарія. Жила за правління імператора Максиміана ІІ.