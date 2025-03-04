День ангела Тараса по церковному календарю 2025: дата, поздравления в картинках, открытках

День ангела Тараса 2025 / Фото: Pixabay

Когда день ангела Тараса в 2025 году

По новоюлианскому календарю, действующему в Украине, именины Тараса отмечаются дважды в год.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

25 февраля – в честь святителя Тарасия Константинопольского. Тарасий родился в Константинополе, получил прекрасное образование и был писарем императора Константина VII. В 784 году был назначен патриархом Константинопольским. Правил церковью в течение 22 лет. Умер в 806 году. По старому календарю Святитель Тарасий почитался 10 марта.

9 марта – в честь праведного Тарасия Ликаонийского. О нем сохранилось немного сведений, и когда он жил точно неизвестно. Известно, что святой с самого детства вел монашеский образ жизни. По старому календарю дата чествования приходилась на 22 марта.

Что означает имя Тарас

Имя Тарасий или Тарас происходит из греческого языка. Слово переводится, как "беспокоить", "волновать" или "волнующий". В Древней Греции этим словом называли бунтаря.

Картинки-поздравления с именинами Тараса

Поздравление Тараса с именинами / Liga.net

Поздравление с днем ангела Тараса / Фото: Liga.net

Поздравление с днем ангела Тараса / Фото: Liga.net

Поздравления с именинами / Liga.net