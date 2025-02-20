День ангела Иоанна – 2025 по церковному календарю: поздравления с именинами

Когда день ангела Ивана 2025 (Фото: Pixabay)

Когда день ангела Ивана в 2025 году: все даты по церковному календарю

Церковь чествует Ивана Предтечу (или же Иоанна Крестителя) несколько раз в течение года. В эти же дни отмечаются дни ангела Ивана. Ближайшая дата именин – 24 февраля, в день первого и второго обретения головы Иоанна Крестителя.

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Далее в течение года Иваны отмечают дни ангела в следующие дни:

25 мая – третье обретение головы Ивана Предтечи;

– третье обретение головы Ивана Предтечи; 24 июня – Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купалы);

– Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купалы); 29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя;

– Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя; 23 сентября – Зачатие Иоанна Крестителя праведной Анной;

– Зачатие Иоанна Крестителя праведной Анной; 7 января – Собор святого Иоанна Крестителя.

Праздники, связанные с Иоанном Предтечей, имеют значение не только в церковном календаре, они ярко отражаются в народных обычаях. Украинцы издавна чтят память Иоанна Крестителя, в его праздник стараются не выполнять тяжелую работу и идти в храм.

Поздравление с днем ангела Ивана в открытках

С днем ангела Ивана (Фото: weukraine.tv)

Поздравление с днем ангела Ивана (Фото: weukraine.tv)

Поздравления с днем ангела Ивана (Фото: Lux.fm)

С днем ангела Ивана поздравления (Фото: Lux.fm)

Картинка с днем ангела Ивана (Фото: weukraine.tv)