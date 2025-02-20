День ангела Иоанна – 2025 по церковному календарю: поздравления с именинами
Когда день ангела Ивана 2025 (Фото: Pixabay)

Когда день ангела Ивана в 2025 году: все даты по церковному календарю

Церковь чествует Ивана Предтечу (или же Иоанна Крестителя) несколько раз в течение года. В эти же дни отмечаются дни ангела Ивана. Ближайшая дата именин – 24 февраля, в день первого и второго обретения головы Иоанна Крестителя.

Далее в течение года Иваны отмечают дни ангела в следующие дни:

  • 25 мая – третье обретение головы Ивана Предтечи;
  • 24 июня – Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купалы);
  • 29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя;
  • 23 сентября – Зачатие Иоанна Крестителя праведной Анной;
  • 7 января – Собор святого Иоанна Крестителя.

Праздники, связанные с Иоанном Предтечей, имеют значение не только в церковном календаре, они ярко отражаются в народных обычаях. Украинцы издавна чтят память Иоанна Крестителя, в его праздник стараются не выполнять тяжелую работу и идти в храм.

Поздравление с днем ангела Ивана в открытках

День ангела Иоанна – 2025 по церковному календарю: поздравления с именинами
С днем ангела Ивана (Фото: weukraine.tv)
День ангела Иоанна – 2025 по церковному календарю: поздравления с именинами
Поздравление с днем ангела Ивана (Фото: weukraine.tv)
День ангела Иоанна – 2025 по церковному календарю: поздравления с именинами
Поздравления с днем ангела Ивана (Фото: Lux.fm)
День ангела Иоанна – 2025 по церковному календарю: поздравления с именинами
С днем ангела Ивана поздравления (Фото: Lux.fm)
День ангела Иоанна – 2025 по церковному календарю: поздравления с именинами
Картинка с днем ангела Ивана (Фото: weukraine.tv)
День ангела Иоанна – 2025 по церковному календарю: поздравления с именинами
День ангела Ивана (Фото: Lux.fm)
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