День ангела Иоанна – 2025 по церковному календарю: поздравления с именинами
Когда день ангела Ивана в 2025 году: все даты по церковному календарю
Церковь чествует Ивана Предтечу (или же Иоанна Крестителя) несколько раз в течение года. В эти же дни отмечаются дни ангела Ивана. Ближайшая дата именин – 24 февраля, в день первого и второго обретения головы Иоанна Крестителя.
Далее в течение года Иваны отмечают дни ангела в следующие дни:
- 25 мая – третье обретение головы Ивана Предтечи;
- 24 июня – Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купалы);
- 29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя;
- 23 сентября – Зачатие Иоанна Крестителя праведной Анной;
- 7 января – Собор святого Иоанна Крестителя.
Праздники, связанные с Иоанном Предтечей, имеют значение не только в церковном календаре, они ярко отражаются в народных обычаях. Украинцы издавна чтят память Иоанна Крестителя, в его праздник стараются не выполнять тяжелую работу и идти в храм.