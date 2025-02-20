День ангела Івана – 2025 за церковним календарем: привітання з іменинами
Коли день ангела Івана 2025 (Фото: Pixabay)

Коли день ангела Івана у 2025 році: всі дати за церковним календарем

Церква вшановує Івана Предтечу (або ж Івана Хрестителя) кілька разів протягом року. У ці ж дні відзначаються дні ангела Івана. Найближча дата іменин – 24 лютого, у день першого і другого знайдення голови Івана Хрестителя.

Далі протягом року Івани відзначають дні ангела у такі дні:

  • 25 травня -третє віднайдення голови Івана Предтечі;
  • 24 червня – Різдво Івана Хрестителя (Івана Купала);
  • 29 серпня – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя;
  • 23 вересня – Зачаття Івана Хрестителя праведною Анною;
  • 7 січня – Собор святого Івана Хрестителя.

Свята, пов'язані з Іваном Предтечею, вагомі не лише в церковному календарі, вони яскраво відображаються у народних звичаях. Українці здавна вшановують пам'ять Івана Хрестителя, у його свято стараються не виконувати важку роботу та йти до храму.

Привітання з днем ангела Івана у листівках

Привітайте Іванів красивою листівкою з побажаннями.

День ангела Івана – 2025 за церковним календарем: привітання з іменинами
З днем ангела Івана (Фото: weukraine.tv)
День ангела Івана – 2025 за церковним календарем: привітання з іменинами
Привітання з днем ангела Івана (Фото: weukraine.tv)
День ангела Івана – 2025 за церковним календарем: привітання з іменинами
Вітання з днем ангела Івана (Фото: Lux.fm)
День ангела Івана – 2025 за церковним календарем: привітання з іменинами
З днем ангела Івана привітання (Фото: Lux.fm)
День ангела Івана – 2025 за церковним календарем: привітання з іменинами
Картинка з днем ангела Івана (Фото: weukraine.tv)
День ангела Івана – 2025 за церковним календарем: привітання з іменинами
День ангела Івана (Фото: Lux.fm)
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