День ангела Івана – 2025 за церковним календарем: привітання з іменинами
Коли день ангела Івана у 2025 році: всі дати за церковним календарем
Церква вшановує Івана Предтечу (або ж Івана Хрестителя) кілька разів протягом року. У ці ж дні відзначаються дні ангела Івана. Найближча дата іменин – 24 лютого, у день першого і другого знайдення голови Івана Хрестителя.
Далі протягом року Івани відзначають дні ангела у такі дні:
- 25 травня -третє віднайдення голови Івана Предтечі;
- 24 червня – Різдво Івана Хрестителя (Івана Купала);
- 29 серпня – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя;
- 23 вересня – Зачаття Івана Хрестителя праведною Анною;
- 7 січня – Собор святого Івана Хрестителя.
Свята, пов'язані з Іваном Предтечею, вагомі не лише в церковному календарі, вони яскраво відображаються у народних звичаях. Українці здавна вшановують пам'ять Івана Хрестителя, у його свято стараються не виконувати важку роботу та йти до храму.
Привітання з днем ангела Івана у листівках
Привітайте Іванів красивою листівкою з побажаннями.