День ангела Світлани 2025: коли відзначати за церковним календарем, привітання з іменинами

Коли відзначати день ангела Світлани у 2025 році

День ангела Світлани у 2025 році / Фото: _Marion

Коли день ангела Світлани у 2025 році

Найближчий день ангела Світлани припадає на 15 лютого. Слід зауважити, що протягом року свої іменини Світлани відзначають тричі, окрім 15 лютого, ще 20 березня та 3 листопада.

Що означає ім’я Світлана

Світлана – давнє слов’янське ім’я. Його значення не важко зрозуміти. Світлана означає світло і світлу особистість. Існує версія трактування імені, що розрізняє два різних слова: світло і лан. Світлий лан, тобто світла земля.

Церковним аналогом імені Світлана є Фотинія, що з грецької також означає світло. Тому Світланкам у хрещенні могли дати ім’я Фотинія.

Привітання з іменинами, днем ангела Світлани – картинки, листівки

З Днем ангела Світлани / Фото: rivne.media

Привітання з Днем ангела Світлани / Фото: rivne.media

Листівка з Днем ангела Світлани / Фото: aktualno.pro