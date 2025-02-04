День ангела Світлани 2025: коли відзначати за церковним календарем, привітання з іменинами
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Коли день ангела Світлани у 2025 році
Найближчий день ангела Світлани припадає на 15 лютого. Слід зауважити, що протягом року свої іменини Світлани відзначають тричі, окрім 15 лютого, ще 20 березня та 3 листопада.
Що означає ім’я Світлана
Світлана – давнє слов’янське ім’я. Його значення не важко зрозуміти. Світлана означає світло і світлу особистість. Існує версія трактування імені, що розрізняє два різних слова: світло і лан. Світлий лан, тобто світла земля.
Церковним аналогом імені Світлана є Фотинія, що з грецької також означає світло. Тому Світланкам у хрещенні могли дати ім’я Фотинія.