День ангела Світлани 2025: коли відзначати за церковним календарем, привітання з іменинами
День ангела Світлани у 2025 році / Фото: _Marion
Зміст:
  1. Коли день ангела Світлани у 2025 році
  2. Що означає ім’я Світлана
  3. Привітання з іменинами, днем ангела Світлани – картинки, листівки

Коли день ангела Світлани у 2025 році

Найближчий день ангела Світлани припадає на 15 лютого. Слід зауважити, що протягом року свої іменини Світлани відзначають тричі, окрім 15 лютого, ще 20 березня та 3 листопада.

Що означає ім’я Світлана

Світлана – давнє слов’янське ім’я. Його значення не важко зрозуміти. Світлана означає світло і світлу особистість. Існує версія трактування імені, що розрізняє два різних слова: світло і лан. Світлий лан, тобто світла земля.

Церковним аналогом імені Світлана є Фотинія, що з грецької також означає світло. Тому Світланкам у хрещенні могли дати ім’я Фотинія.

Привітання з іменинами, днем ангела Світлани – картинки, листівки

День ангела Світлани 2025: коли відзначати за церковним календарем, привітання з іменинами
З Днем ангела Світлани / Фото: rivne.media
День ангела Світлани 2025: коли відзначати за церковним календарем, привітання з іменинами
Привітання з Днем ангела Світлани / Фото: rivne.media
День ангела Світлани 2025: коли відзначати за церковним календарем, привітання з іменинами
Листівка з Днем ангела Світлани / Фото: aktualno.pro
День ангела Світлани 2025: коли відзначати за церковним календарем, привітання з іменинами
Привітання Світлани з Днем ангела / Фото: rivne.media
День ангела Світлани 2025: коли відзначати за церковним календарем, привітання з іменинами
Фото: rivne.media
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