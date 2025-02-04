День ангела Светланы 2025: когда отмечать, поздравления с именинами
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Когда день ангела Светланы в 2025 году
Ближайший день ангела Светланы попадает на 15 февраля. Следует отметить, что в течение года свои именины Светланы отмечают трижды, кроме 15 февраля, 20 марта и 3 ноября.
Что означает имя Светлана
Светлана – древнее славянское имя. Его значение не сложно понять. Светлана означает свет и светлую личность. Существует версия трактовки имени, различающая два разных слова: свет и лан. Светлое поле (укр. лан), то есть светлая земля.
Церковным аналогом имени Светлана является Фотиния, что с греческого означает свет. Поэтому Светланкам при крещении могли дать имя Фотиния.