День ангела Тараса за церковним календарем 2025: дата, привітання у картинках та листівках

День ангела Тараса 2025 / Фото: Pixabay

Коли день ангела Тараса у 2025 році

За новоюліанським календарем, що діє в Україні, іменини Тараса відзначаються двічі на рік.

25 лютого – на честь святителя Тарасія Константинопольського. Тарасій народився у Константинополі, здобув прекрасну освіту й був писарем імператора Костянтина VII. У 784 році був призначений патріархом Константинопольським. Правив церквою протягом 22 років. Помер 806 року. За старим календарем святитель Тарасій вшановувався 10 березня.

9 березня – на честь праведного Тарасія Лікаонійського. Про нього збереглося небагато відомостей, і коли він жив точно невідомо. Відомо, що святий з самого дитинства вів чернечий спосіб життя. За старим календарем дата вшанування припадала на 22 березня.

Що означає ім'я Тарас

Ім’я Тарасій або Тарас походить з грецької мови. Слово перекладається, як "турбувати", "хвилювати" або "хвилюючий". В Давній Греції цим словом називали бунтаря.

Картинки-привітання з іменинами Тараса

Вітання Тараса з іменинами / Liga.net

Привітання з днем ангела Тараса / Фото: Liga.net

Вітання з днем ангела Тараса / Фото: Liga.net

Привітання з іменинами / Liga.net