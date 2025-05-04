День ангела Юрия – 2025: лучшие поздравления с именинами в открытках и прозе
Имя Юрий пришло из Римской империи. Юрий происходит от греческого имени Георгий, что, в свою очередь, означает "хлебороб" или "плугатарь".
Когда День ангела Юрия в 2025 году: все даты
Самым главным праздником Юрия считается 23 апреля по новому календарю – 6 мая по старому календарю.
В этот день чествуется Юрий Змееборец, или точнее – Георгий Змееборец. Святой был римским воином и вошел в историю как победитель, уничтоживший страшного дракона. Его образ изображался на многих европейских картинах и иконах.
Именины Юрия празднуются всегда вместе с именинами Георгия, поскольку на наших территориях имя Георгий соответствует имени Юрий. Святые с именем Георгий упоминаются несколько раз в году:
8 января (21 января) – преподобного Георгия Хозевита;
27 января (9 февраля) – мученика Георгия;
21 февраля (6 марта) – святителя Георгия, епископа Амастридского;
4 апреля (17 апреля) – преподобного Георгия Малейского;
7 апреля (20 апреля) – преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского;
19 апреля (2 мая) – святителя Георгия, исповедника, епископа Антиохии Писидийской;
13 мая (26 мая) – святителя Георгия, исповедника;
16 мая (29 мая) – святителя Георгия II, епископа Митиленского;
26 мая (8 июня) – мученика Георгия Нового;
27 июня (10 июля) – преподобного Георгия Иверского Святогорца;
18 августа (31 августа) – святителя Георгия, патриарха Константинопольского;
24 августа (6 сентября) – преподобного Георгия Лимниота.
Поздравления с Днем ангела Юрия своими словами
Поздравляю с Днем Юрия!
Желаю сил, воодушевления, счастливой судьбы и надежных друзей рядом. Пусть святой Юрий всегда оберегает тебя на всех жизненных дорогах!
***
С праздником тебя, Юрий!
Пусть каждый день дарит радость, вдохновение и уверенность в своих силах. Здоровья, любви и большого счастья!
***
Поздравляю с Днем святого Юрия!
Желаю мужества в сердце, ясности мыслей и благословения во всех делах. Пусть в твоей жизни всегда будет место чудесам!