День ангела Юрія – 2025: найкращі привітання з іменинами в листівках і прозі
Ім’я Юрій прийшло з Римської імперії. Юрій походить від грецького імені Георгій, що означає "хлібороб" або "плугатар".
Коли День ангела Юрія у 2025 році: всі дати
Найголовнішим святом Юрія вважається 23 квітня за новим календарем – 6 травня за старим календарем.
Цього дня вшановується Юрій Змієборець, або точніше – Георгій Змієборець. Святий був римським воїном і увійшов в історію як переможець, що знищив страшного дракона. Його образ зображувався на багатьох європейських картинах та іконах.
Іменини Юрія святкуються завжди разом з іменинами Георгія, оскільки на наших територіях ім’я Георгій є відповідником імені Юрій. Святі з іменем Георгій згадуються кілька разів на рік:
8 січня (21 січня) – преподобного Георгія Хозевіта;
27 січня (9 лютого) – мученика Георгія;
21 лютого (6 березня) – святителя Георгія, єпископа Амастридського;
4 квітня (17 квітня) – преподобного Георгія Малейського;
7 квітня (20 квітня) – преподобного Георгія, сповідника, митрополита Мітиленського;
19 квітня (2 травня) – святителя Георгія, сповідника, єпископа Антіохії Пісідійської;
13 травня (26 травня) – святителя Георгія, сповідника;
16 травня (29 травня) – святителя Георгія ІІ, єпископа Мітиленського;
26 травня (8 червня) – мученика Георгія Нового;
27 червня (10 липня) – преподобного Георгія Іверського Святогорця;
18 серпня (31 серпня) – святителя Георгія, патріарха Константинопольського;
24 серпня (6 вересня) – преподобного Георгія Лимніота.
Привітання з Днем ангела Юрія своїми словами
Вітаю з Днем Юрія!
Бажаю сили, наснаги, щасливої долі та надійних друзів поруч. Нехай святий Юрій завжди оберігає тебе на всіх життєвих дорогах!
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Зі святом тебе, Юрію!
Нехай кожен день дарує радість, натхнення та впевненість у своїх силах. Здоров'я, любові й великого щастя!
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Щиро вітаю з Днем святого Юрія!
Бажаю мужності у серці, ясності думок і благословення у всіх справах. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для чудес!