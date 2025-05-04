День ангела Юрія – 2025: найкращі привітання з іменинами в листівках і прозі

Листівки з днем ангела Юрія / Фото: Pixabay

Ім’я Юрій прийшло з Римської імперії. Юрій походить від грецького імені Георгій, що означає "хлібороб" або "плугатар".

Коли День ангела Юрія у 2025 році: всі дати

Найголовнішим святом Юрія вважається 23 квітня за новим календарем – 6 травня за старим календарем.

Цього дня вшановується Юрій Змієборець, або точніше – Георгій Змієборець. Святий був римським воїном і увійшов в історію як переможець, що знищив страшного дракона. Його образ зображувався на багатьох європейських картинах та іконах.

Іменини Юрія святкуються завжди разом з іменинами Георгія, оскільки на наших територіях ім’я Георгій є відповідником імені Юрій. Святі з іменем Георгій згадуються кілька разів на рік:

8 січня (21 січня) – преподобного Георгія Хозевіта;

27 січня (9 лютого) – мученика Георгія;

21 лютого (6 березня) – святителя Георгія, єпископа Амастридського;

4 квітня (17 квітня) – преподобного Георгія Малейського;

7 квітня (20 квітня) – преподобного Георгія, сповідника, митрополита Мітиленського;

19 квітня (2 травня) – святителя Георгія, сповідника, єпископа Антіохії Пісідійської;

13 травня (26 травня) – святителя Георгія, сповідника;

16 травня (29 травня) – святителя Георгія ІІ, єпископа Мітиленського;

26 травня (8 червня) – мученика Георгія Нового;

27 червня (10 липня) – преподобного Георгія Іверського Святогорця;

18 серпня (31 серпня) – святителя Георгія, патріарха Константинопольського;

24 серпня (6 вересня) – преподобного Георгія Лимніота.

Привітання з Днем ангела Юрія своїми словами

Вітаю з Днем Юрія!

Бажаю сили, наснаги, щасливої долі та надійних друзів поруч. Нехай святий Юрій завжди оберігає тебе на всіх життєвих дорогах!

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Зі святом тебе, Юрію!

Нехай кожен день дарує радість, натхнення та впевненість у своїх силах. Здоров'я, любові й великого щастя!

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Щиро вітаю з Днем святого Юрія!

Бажаю мужності у серці, ясності думок і благословення у всіх справах. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для чудес!

З Днем ангела Юрія – красиві картинки і листівки

З іменинами Юрія / Фото: LIGA.net

Привітання з днем ангела Юрія / Фото: LIGA.net

Картинки з днем ангела Юрія українською / Фото: LIGA.net

Вітання з днем ангела Юрія / Фото: LIGA.net