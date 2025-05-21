День Героев: что это за праздник, когда отмечать и как поздравить

История и значение праздника Героев Украины и открытки с благодарностью всем, кто борется за независимость нашей страны

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Что означает День Героев в Украине

День Героев Украины – праздник гордости и скорби. В этот день украинцы чествуют всех, кто боролся и борется за свободу и независимость нашего государства.

Раньше в праздник чествовали павших воинов, деятелей культуры и науки, заплативших свободой и жизнью в борьбе за свободную Украину. Теперь праздник приобретает новые традиции и значения. Сегодня в День героев украинцы чествуют всех, кто сегодня вносит свой вклад в борьбу за свободу.

В праздник героев выражаем искреннюю благодарность украинцам, вставшим на защиту Родины.

День Героев в Украине / Фото: Буковинский университет

День Героев – дата в 2025 году

День героев отмечаем 23 мая. Дата имеет свою печальную историю. 23 мая 1938 года был убит Евгений Коновалец – украинский государственный и политический деятель, военный, патриот, командир Сечевых Стрельцов.

Праздник был установлен в 1941 году, как день памяти и чествования украинских героев – Николая Михновского, Симона Петлюры и Евгения Коновальца. Все они были убиты в мае (в разные годы) за свою проукраинскую деятельность.

Какие традиции празднования Дня Героев

День героев был установлен на Большом съезде Организации Украинских Националистов в Кракове. Праздник отмечали ОУН и УПА, а также украинская диаспора по всему миру. В Украине праздник оставался подпольным до 1991 года, когда была провозглашена независимость Украины.

С 1992 года праздник приобрел большую популярность в западных регионах Украины. С 2014 года День героев начал отмечать и в восточных регионах Украины. В городах к празднику устраивают официальные торжественные события, чтобы почтить память павших героев, а также выразить признательность живым героям среди нас.

В украинских церквях в этот день читается панихида, посвященная украинским героям. В столице проходит церемония возложения цветов у мемориала Героям Небесной Сотни.

Открытки благодарности Героям

23 мая День Героев / Фото: LIGA.net