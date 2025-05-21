День Героїв: що це за свято, коли відзначати та як привітати

Історія та значення свята Героїв України і листівки з подякою всім, хто бореться за незалежність нашої країни

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Що означає День Героїв в Україні

День Героїв України – свято гордості та смутку. Цього дня українці вшановують усіх, хто боровся та бореться зараз за свободу та незалежність нашої держави.

Раніше у день свята вшановували полеглих воїнів, діячів культури та науки, що заплатили свободою та життям у боротьбі за вільну Україну. Тепер свято набуває нових традицій та значень. Сьогодні у День героїв українці вшановують усіх, хто нині робить свій внесок у боротьбу за свободу.

У свято героїв висловлюємо щиру подяку українцям, що стали на захист Батьківщини.

День Героїв в Україні / Фото: Буковинський університет

День Героїв – дата у 2025 році

День героїв відзначаємо 23 травня. Дата має свою сумну історію. 23 травня 1938 року був убитий Євген Коновалець – український державний і політичний діяч, військовий, патріот, командир Січових Стрільців.

Свято було встановлено 1941 року як день пам’яті та вшанування українських героїв – Миколи Міхновського, Симона Петлюри та Євгена Коновальця. Всі вони були вбиті у травні (у різні роки) за свою проукраїнську діяльність.

Які традиції святкування Дня Героїв

День героїв було встановлено на Великому з’їзді Організації Українських Націоналістів у Кракові. Свято відзначали ОУН та УПА, а також українська діаспора по всьому світу. В Україні свято лишалося підпільним аж до 1991 року, коли була проголошена незалежність України.

З 1992 року свято набуло більшої популярності у західних регіонах України. З 2014 року День героїв почали відзначати й у східних регіонах України. У містах до свята влаштовують офіційні урочисті події, щоб вшанувати пам’ять полеглих героїв, а також висловити вдячність живим героям, що є серед нас.

В українських церквах цього дня читається панахида, присвячена українським героям. У столиці проходить церемонія покладання квітів біля меморіалу Героям Небесної Сотні.

Листівки на знак подяки Героям

23 травня День Героїв / Фото: LIGA.net