День Киева 2024: история праздника и на какие мероприятия пойти в этом году

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День Киева: дата в 2024 году

День Киева – праздник, посвященный столице Украины. Отмечается с 1982 года, в последнее воскресенье мая. В этом году День Киева выпадает на 26 мая.

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Как появился праздник День города Киева: история

Этот день был официально установлен в 1987 году. Но на самом деле празднование дня Киева происходит несколько дней, обычно 3-4 дня, предшествующие воскресенью, самому Дню Киева.

По всему городу проходят концерты детских художественных школ и кружков. К празднику привлекаются многие дети и молодежь. На центральной площади города проходили концерты эстрадных артистов Украины.

В столице проходят символические спортивные состязания, выставки и ярмарки. Наиболее известным мероприятием является благотворительная акция Пробег под каштанами. Всегда ко Дню Киева в столице запускался праздничный салют.

История праздника. Как появился День Киева

День Киева столица Украины отмечает уже более 40 лет. Началось все с годовщины 1500 лет. Тогда в 1982 году Киев праздновал 1500-й День Рождения. С 1984 года на Андреевском спуске по сей день проводят вернисажи. Пожалуй, каждый киевлянин имеет хоть какую-то памятную мелочь, приобретенную на Андреевском спуске.

Этот день был официально установлен в 1987 году. Но на самом деле празднование дня Киева происходит несколько дней, обычно 3-4 дня, предшествующие воскресенью, самому Дню Киева.

Каждый год праздничные мероприятия все более расширялись и привлекали больше людей и организаций. Традиционной к празднику стала выставка цветов на Певческом поле. Присоединились к празднику велосоревнования, фестиваль воздушных змеев, открытая регата, соревнования по пляжному футболу и т.д.

По всему городу проходят концерты детских художественных школ и кружков. К празднику привлекаются многие дети и молодежь. На центральной площади города проходили концерты эстрадных артистов Украины.

В столице проходят символические спортивные состязания, выставки и ярмарки. Наиболее известным мероприятием является благотворительная акция Пробег под каштанами. Всегда ко Дню Киева в столице запускался праздничный салют.

Куда пойти на День Киева-2024: список мероприятий

В этом году День Киева пройдет не с таким размахом, как мы привыкли. Праздник будет отмечаться достаточно скромно. Из-за военного положения и соображений безопасности больших скоплений людей желательно избегать.

Поэтому традиционный Пробег под каштанами будет происходить в разных локациях и в разное время.

Праздничный концерт Павла Зиброва и группы KOLABA пройдет на территории Экспоцентра Украины (ВДНХ).

В кинотеатре "Жовтень" состоится фестиваль кино Киевкинофест.

В театре на левом берегу планируется премьера спектакля "Легенды Киева".

Также ожидается праздничная ярмарка "Все.Свои", на улице Десятинной.

Во Дворце Украина пройдет концерт "Мой Киев".