День Києва 2024: історія свята та на які заходи піти цього року

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День Києва: дата у 2024 році

День Києва – свято присвячене столиці України. Відзначається з 1982 року, в останню неділю травня. Цього року День Києва випадає на 26 травня.

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Як з'явилося свято День Києва: історія

День Києва столиця України святкує вже понад 40 років. Почалося все з річниці 1500 років. Тоді 1982 року Київ святкував 1500-ий День Народження. З 1984 року на Андріївському узвозі й до сьогодні проводять вернісажі. Мабуть, кожен киянин має хоч якусь пам’ятну дрібничку, придбану на Андріївському узвозі.

Цей день офіційно був встановлений 1987 року. Але насправді святкування дня Києва відбувається в декілька днів, зазвичай 3-4 дні, що передують неділі, самому Дню Києва.

Кожного року святкові заходи все більш розширювалися і залучали більше людей та організацій. Традиційною до свята стала виставка квітів на Співочому Полі. Приєдналися до свята велозмагання, фестиваль повітряних зміїв, відкрита регата, змагання з пляжного футболу й інше.

По всьому місту відбуваються концерти дитячих мистецьких шкіл і гуртків. До свята залучається багато дітей і молоді. На центральній площі міста відбувалися концерти естрадних артистів України.

У столиці проходять символічні спортивні змагання, виставки та ярмарки. Найбільш відомим заходом є благодійна акція Пробіг під каштанами. Завжди до Дня Києва в столиці запускався святковий салют.

Куди піти на День Києва-2024: перелік заходів

Цього року День Києва проходитиме не з таким розмахом, як ми звикли. Свято відзначатиметься досить скромно. Через воєнний стан і міркування безпеки великих скупчень людей бажано уникати.

Тому традиційний Пробіг під каштанами відбуватиметься у різних локаціях і в різний час.

Святковий концерт Павла Зіброва і гурту KOLABA проходитиме на території Експоцентру України (ВДНГ).

У кінотеатрі "Жовтень" відбудеться фестиваль кіно Київкінофест.

У театрі на лівому березі планується прем’єра вистави "Легенди Києва".

Також очікується святковий ярмарок "Усі.Свої", на вулиці Десятинній.

У Палаці Україна проходитиме концерт "Мій Київ".