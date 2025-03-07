День украинского добровольца: что это за праздник и когда отмечают

Когда День добровольца – история праздника, открытки для поздравления

День украинского добровольца / Фото: Pixabay

Когда День украинского добровольца в 2025 году

День украинского добровольца отмечается ежегодно 14 марта. Официально дату установили в 2017 году. Это дань уважения всем, кто оставил гражданскую жизнь и по собственному желанию взял в руки оружие и присоединился к защите нашей Родины.

История основания Дня добровольца

Именно 14 марта 2014 года 500 участников самообороны Майдана отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах. Эти люди и составили первый добровольческий батальон, вставший на защиту нашего государства в период гибридной войны на востоке Украины.

В защите нашего государства в 2014-2015 годах участвовало около 40 добровольческих батальонов. Впоследствии они вошли в состав воинских частей. С началом полномасштабной войны России против Украины из добровольцев формировались подразделения территориальной самообороны.

В тяжелые военные времена в Украине прослеживается формирование добровольческого движения, что утверждает формирование национального самосознания. Цель Дня украинского добровольца – поблагодарить тех, кто не остался в стороне, а отправился защищать нашу Украину.

Инициатива призвана отметить вклад добровольцев и засвидетельствовать благодарность. Также в этот день чествуют всех добровольцев, павших на защите своего государства и отдавших самое ценное – жизнь.

Монета ко Дню добровольца

Ко Дню добровольца Национальный банк выпустил памятную монету номиналом 10 гривен. Монета введена в обращение 12 марта 2018 года и относится к серии монет "Вооруженные Силы Украины". Таких монет было произведено 100 тысяч.

День украинского добровольца / Фото: Википедия

Поздравление с Днем добровольца

Поздравление с Днем добровольца / Liga.net

Открытка-поздравление с Днем добровольца / Liga.net

С Днем добровольца / Фото: uinp.gov.ua