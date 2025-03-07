День українського добровольця: що це за свято і коли відзначають
Коли День українського добровольця у 2025 році
День українського добровольця відзначається щороку 14 березня. Офіційно дату встановили 2017 року. Ініціатива вшановує усіх, хто покинув цивільне життя й за власним бажанням узяв до рук зброю та приєднався до захисту нашої Батьківщини.
Історія заснування Дня добровольця
Саме 14 березня 2014 року 500 учасників самооборони Майдану вирушили на тренувальну базу у Нових Петрівцях. Ці люди й склали перший добровольчий батальйон, що став на захист нашої держави у період гібридної війни на сході України.
У захисті держави у 2014-2015 роках брали участь близько 40 добровольчих батальйонів. Згодом вони увійшли до складу військових частин. З початком повномасштабної війни Росії проти України з добровольців формувалися підрозділи територіальної самооборони.
В тяжкі воєнні часи в Україні прослідковується формування добровольчого руху, що затверджує формування національної самосвідомості. День українського добровольця має на меті подякувати тим, хто не лишився осторонь, а пішов захищати нашу Україну.
Ініціатива покликана відзначити внесок добровольців та засвідчити їм подяку. Також цього дня вшановують усіх добровольців, що полягли на захисті своєї держави й віддали найцінніше – життя.
Монета до Дня добровольця
До Дня добровольця Національний банк випустив пам’ятну монету номіналом 10 гривень. Монета введена в обіг 12 березня 2018 року й належить до серії монет "Збройні Сили України". Таких монет було випущено 100 тисяч.