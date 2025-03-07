День українського добровольця: що це за свято і коли відзначають

Коли День добровольця – історія свята, листівки для привітання

День українського добровольця / Фото: Pixabay

Коли День українського добровольця у 2025 році

День українського добровольця відзначається щороку 14 березня. Офіційно дату встановили 2017 року. Ініціатива вшановує усіх, хто покинув цивільне життя й за власним бажанням узяв до рук зброю та приєднався до захисту нашої Батьківщини.

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Історія заснування Дня добровольця

Саме 14 березня 2014 року 500 учасників самооборони Майдану вирушили на тренувальну базу у Нових Петрівцях. Ці люди й склали перший добровольчий батальйон, що став на захист нашої держави у період гібридної війни на сході України.

У захисті держави у 2014-2015 роках брали участь близько 40 добровольчих батальйонів. Згодом вони увійшли до складу військових частин. З початком повномасштабної війни Росії проти України з добровольців формувалися підрозділи територіальної самооборони.

В тяжкі воєнні часи в Україні прослідковується формування добровольчого руху, що затверджує формування національної самосвідомості. День українського добровольця має на меті подякувати тим, хто не лишився осторонь, а пішов захищати нашу Україну.

Ініціатива покликана відзначити внесок добровольців та засвідчити їм подяку. Також цього дня вшановують усіх добровольців, що полягли на захисті своєї держави й віддали найцінніше – життя.

Монета до Дня добровольця

До Дня добровольця Національний банк випустив пам’ятну монету номіналом 10 гривень. Монета введена в обіг 12 березня 2018 року й належить до серії монет "Збройні Сили України". Таких монет було випущено 100 тисяч.

День українського добровольця монета / Фото: Вікіпедія

Привітання з Днем добровольця

Привітання з Днем добровольця / Liga.net

Листівка-привітання з Днем добровольця / Liga.net

З Днем добровольця / Фото: uinp.gov.ua