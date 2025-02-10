Где в Украине ждать морозов до -12 завтра: прогноз синоптиков

В феврале в Украине ожидаются морозы до -12 °C. Где именно похолодает больше всего – узнайте в прогнозе

Прогноз погоды 11 февраля (Фото: Укргидрометцентр)

В феврале 2025 года в Украине ожидается существенное похолодание, в некоторых регионах температура ночью может опуститься до -12 °C.

Синоптик Наталья Диденко указывает на понижение температуры на всей территории страны. Наибольшее понижение столбиков термометра коснется северных, центральных и восточных областей страны.

Температура ночью будет колебаться от -7 °C до -12 °C мороза в большинстве регионов, в Карпатах ожидается еще холоднее – до -15 °C. Днем температура в Украине будет варьироваться от -1 °C до -6 °C, на западе и юге страны она может подняться от -2 °C до +3 °C.

В Закарпатье ночью температура будет колебаться в пределах -4 °C до -9 °C, а днем ожидается от +3 °C до +8 °C. Далее более подробно по городам.

Погода в Киеве

11 февраля в Киевской области и столице ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью составит от -7 °C до -12 °C, днем будет в пределах -1...-6 °C мороза. В Киеве ночью температура снизится до -7...-9 °C, днем ожидается от -2 °C до -4 °C.

Погода во Львове

Во Львове и области прогнозируется холодная погода с морозами до -9 °C. Днем температура может варьироваться от -2 °C до +3 °C, в зависимости от региона. Ожидается переменная облачность, местами возможен слабый снег. Ветер преимущественно восточного направления, 3-7 м/с. В горных районах Карпат температура может опуститься до -15 °C в ночное время.

Погода в Днепре

В Днепре ночью ожидается похолодание до -8 °C, днем температура будет около -2 °C. Осадков не прогнозируется, однако возможны туманы и повышенная влажность воздуха, что может способствовать образованию гололеда.

Погода в Харькове

Харьковская область станет одной из самых холодных в феврале. Ночью температура может достигать -10...-12 °C, а днем держаться в пределах -3...-6 °C. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. На дорогах ожидается гололедица, особенно на севере области.

Из-за близости к восточным воздушным массам, приносящим сухой арктический воздух, в городе возможно усиление морозов в ночное время. Возможен кратковременный снег во второй половине месяца.

В целом в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не предполагается. В то же время на дорогах северо-востока страны местами будет гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.

Водителям рекомендуется внимательно следить за состоянием дорожного покрытия, а пешеходам – быть осторожными при передвижении по тротуарам.