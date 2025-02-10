Все о дне 11 февраля: какой праздник, именины, народные традиции у Власов день

Какой праздник 11 февраля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 11 февраля

По календарю ПЦУ 11 февраля отмечаем день священномученика Власия, епископа Севастийского, благоверного князя Всеволода Мстиславовича и праведной Феодоры, Византийской императрицы.

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Святой Власий

Священномученик Власий – раннехристианский святой, пострадавший за веру христову в 316 году, во время правления императора Диоклетиана. История жизни, как и сама личность Власия, описываются многими легендами. Достоверно известно, что Власий, а иногда говорят Блажей, был врачом в городе Севастия, позже начал вести монашескую жизнь и за это был избран пастором.

Образ святого крепко переплелся с народными обычаями и верованиями. Поэтому день Власия сопровождается народными обрядами.

Благоверный князь Всеволод Мстиславович

Всеволод Мстиславич – один из князей времен Киевской Руси, внук Владимира Мономаха. Правил в Новгороде, Вышгороде и Пскове. Отметился постройкой христианских храмов в городах, где он княжил. После смерти был канонизирован.

Святая Феодора

Святая Феодора была византийской императрицей с 527 года, когда ее муж Юстиниан I стал императором. Жила в Константинополе и происходила из бедной семьи. Чтобы жениться на Феодоре, будущий император даже изменил закон, не позволявший жениться знатным лицам на лицах низшего происхождения. Церковь почитает Феодору за ее позицию и деятельность в восстановлении почитания икон.

Именины и день ангела 11 февраля

По православному церковному календарю 11 февраля свои именины празднуют Влас (Власий), Феодора и Всеволод.

Какой день ангела 11 февраля / Фото: Pixabay

Международные праздники

11 февраля отмечается Международный день девушек и женщин в науке, основанный Генеральной ассамблеей ООН в декабре 2013 года. Инициатива проходит при поддержке ЮНЕСКО и структуры ООН по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин.

День создан с целью почтить вклад женщин в развитие науки, а также обеспечить свободный доступ девушкам и женщинам любого возраста к достижениям в развитии науки, к инновациям и технологиям.

Народные традиции и приметы в этот день

День Владия очень почитался не только церковью, но и народными традициями. В народе можно встретить название – день Власа. Исследователи связывают праздник с языческим праздником Велеса.

Бог Велес считался мужем богини Макоши. Этого бога славяне почитали в течение двух недель, начиная с Щедрого вечера. Наши предки считали Велеса покровителем и защитником домашнего скота. Считалось, что он объединил людей с животными. В праздник почитается домашний скот, особенно коровы.

С приходом христианства на земли Киевской Руси бога Велеса заменил святой Власий, но обычаи и поговорки остались. В народе можно услышать давнюю поговорку: "Прийшов Влас – з печі злазь". В некоторых регионах считалось, что власовские морозы последние, поэтому говорили: "Святий Влас збиває ріг з зими".

Был интересный обычай среди молодых женщин. В этот день они шли в пивную пить водку, чтобы коровы были послушны. Иногда обычай сопровождался избиением мужчины при возвращении домой, чтобы и мужчина был ласков.

У Власов день по народным обычаям нельзя лениться и ругаться.