Дни ангела в феврале 2025 года: кого поздравлять с именинами

Именины в феврале по новоюлианскому календарю. Кого можно поздравить с днем ангела в феврале по обновленному календарю

Дни ангела и именины в феврале 2025 года / фото: freepik

В феврале 2025 года мы чествуем многих святых, а значит, это прекрасное время поздравить своих близких, носящих их имена. В православной традиции и частично в католической дни ангела или именины отмечаются в тот день, когда Церковь чтит память святого, в честь которого назвали человека.

Согласно новоюлианскому календарю, который действует в Православной Церкви Украины, даты памяти святых изменились. Поэтому важно знать обновленный график, чтобы не забыть поздравлять дорогих людей.

Даты именин в феврале 2025 года

Дни ангела в феврале 2025 года по новому календарю / фото: depositphotos

1 февраля – Трифона, Петра

2 февраля – Василия

3 февраля – Семена, Игната, Анны, Адриана, Власа

4 февраля – Авраама, Николая

5 февраля – Агафии, Макара

6 февраля – Ивана, Кристины, Максима, Юлиана, Марфы, Марии

7 февраля – Луки

8 февраля – Федора, Захара, Саввы

9 февраля – Василия, Геннадия, Ивана

10 февраля – Валентины, Анны

11 февраля – Власа, Всеволода, Феодоры

12 февраля – Алексея, Антона

13 февраля – Зои, Фотинии (Светланы), Константина, Степана, Семена

14 февраля – Кирилла, Авраама

15 февраля – Онисия (Онисима)

16 февраля – Павла, Юлиана, Самуила, Ильи, Даниила

17 февраля – Федора, Мариамны

18 февраля – Льва, Кузьмы

19 февраля – Архипа, Евгения, Макара

20 февраля – Льва, Ярослава

21 февраля – Тимофея, Григория (Георгия)

22 февраля – Федора, Филиппа, Афанасия

23 февраля – Поликарпа, Ивана, Антонина, Моисея, Демьяна, Александра

24 февраля – Ивана

25 февраля – Тараса

26 февраля – Севастиана

27 февраля – Прокопа, Тита

28 февраля – Василия, Нестора, Марины и Киры, Кассиана

Традиции празднования дней ангела

Как праздновать день ангела / фото: freepik

Согласно древней христианской традиции, ребенка часто называют в честь святого, чей день памяти приходится близко к дате рождения малыша или крестин. Святой становится своеобразным небесным покровителем, почитаемым на протяжении всей жизни.

Празднование дня ангела обычно не является громким. Главное внимание уделяется духовному компоненту: молитва святому покровителю, участие в богослужении и общая молитва с близкими людьми. Часто организуют праздничные угощения, на которые приглашают родных и друзей.

Советы по поздравлению именинников

Убедитесь в точности даты. Используйте церковный календарь, чтобы знать, когда приходится день ангела близкого вам человека. Отправьте открытку или вручите символический подарок. К примеру, иконку, книгу духовного содержания или личный сувенир. Подарите тёплые слова. Искреннее поздравление способно поднять настроение на весь день.

Следуя этим советам, вы сможете сделать день ангела своих близких еще более особенным.