Дни ангела в феврале 2025 года: кого поздравлять с именинами
Дни ангела и именины в феврале 2025 года / фото: freepik
Содержание:
  1. Даты именин в феврале 2025 года
  2. Традиции празднования дней ангела
    1. Советы по поздравлению именинников

В феврале 2025 года мы чествуем многих святых, а значит, это прекрасное время поздравить своих близких, носящих их имена. В православной традиции и частично в католической дни ангела или именины отмечаются в тот день, когда Церковь чтит память святого, в честь которого назвали человека.

Согласно новоюлианскому календарю, который действует в Православной Церкви Украины, даты памяти святых изменились. Поэтому важно знать обновленный график, чтобы не забыть поздравлять дорогих людей.

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Даты именин в феврале 2025 года

Дни ангела в феврале 2025 года: кого поздравлять с именинами
Дни ангела в феврале 2025 года по новому календарю / фото: depositphotos
  • 1 февраля – Трифона, Петра
  • 2 февраля – Василия
  • 3 февраля – Семена, Игната, Анны, Адриана, Власа
  • 4 февраля – Авраама, Николая
  • 5 февраля – Агафии, Макара
  • 6 февраля – Ивана, Кристины, Максима, Юлиана, Марфы, Марии
  • 7 февраля – Луки
  • 8 февраля – Федора, Захара, Саввы
  • 9 февраля – Василия, Геннадия, Ивана
  • 10 февраля – Валентины, Анны
  • 11 февраля – Власа, Всеволода, Феодоры
  • 12 февраля – Алексея, Антона
  • 13 февраля – Зои, Фотинии (Светланы), Константина, Степана, Семена
  • 14 февраля – Кирилла, Авраама
  • 15 февраля – Онисия (Онисима)
  • 16 февраля – Павла, Юлиана, Самуила, Ильи, Даниила
  • 17 февраля – Федора, Мариамны
  • 18 февраля – Льва, Кузьмы
  • 19 февраля – Архипа, Евгения, Макара
  • 20 февраля – Льва, Ярослава
  • 21 февраля – Тимофея, Григория (Георгия)
  • 22 февраля – Федора, Филиппа, Афанасия
  • 23 февраля – Поликарпа, Ивана, Антонина, Моисея, Демьяна, Александра
  • 24 февраля – Ивана
  • 25 февраля – Тараса
  • 26 февраля – Севастиана
  • 27 февраля – Прокопа, Тита
  • 28 февраля – Василия, Нестора, Марины и Киры, Кассиана

Традиции празднования дней ангела

Дни ангела в феврале 2025 года: кого поздравлять с именинами
Как праздновать день ангела / фото: freepik

Согласно древней христианской традиции, ребенка часто называют в честь святого, чей день памяти приходится близко к дате рождения малыша или крестин. Святой становится своеобразным небесным покровителем, почитаемым на протяжении всей жизни.

Празднование дня ангела обычно не является громким. Главное внимание уделяется духовному компоненту: молитва святому покровителю, участие в богослужении и общая молитва с близкими людьми. Часто организуют праздничные угощения, на которые приглашают родных и друзей.

Советы по поздравлению именинников

  1. Убедитесь в точности даты. Используйте церковный календарь, чтобы знать, когда приходится день ангела близкого вам человека.
  2. Отправьте открытку или вручите символический подарок. К примеру, иконку, книгу духовного содержания или личный сувенир.
  3. Подарите тёплые слова. Искреннее поздравление способно поднять настроение на весь день.

Следуя этим советам, вы сможете сделать день ангела своих близких еще более особенным.

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