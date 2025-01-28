Дни ангела в феврале 2025 года: кого поздравлять с именинами
В феврале 2025 года мы чествуем многих святых, а значит, это прекрасное время поздравить своих близких, носящих их имена. В православной традиции и частично в католической дни ангела или именины отмечаются в тот день, когда Церковь чтит память святого, в честь которого назвали человека.
Согласно новоюлианскому календарю, который действует в Православной Церкви Украины, даты памяти святых изменились. Поэтому важно знать обновленный график, чтобы не забыть поздравлять дорогих людей.
Даты именин в феврале 2025 года
- 1 февраля – Трифона, Петра
- 2 февраля – Василия
- 3 февраля – Семена, Игната, Анны, Адриана, Власа
- 4 февраля – Авраама, Николая
- 5 февраля – Агафии, Макара
- 6 февраля – Ивана, Кристины, Максима, Юлиана, Марфы, Марии
- 7 февраля – Луки
- 8 февраля – Федора, Захара, Саввы
- 9 февраля – Василия, Геннадия, Ивана
- 10 февраля – Валентины, Анны
- 11 февраля – Власа, Всеволода, Феодоры
- 12 февраля – Алексея, Антона
- 13 февраля – Зои, Фотинии (Светланы), Константина, Степана, Семена
- 14 февраля – Кирилла, Авраама
- 15 февраля – Онисия (Онисима)
- 16 февраля – Павла, Юлиана, Самуила, Ильи, Даниила
- 17 февраля – Федора, Мариамны
- 18 февраля – Льва, Кузьмы
- 19 февраля – Архипа, Евгения, Макара
- 20 февраля – Льва, Ярослава
- 21 февраля – Тимофея, Григория (Георгия)
- 22 февраля – Федора, Филиппа, Афанасия
- 23 февраля – Поликарпа, Ивана, Антонина, Моисея, Демьяна, Александра
- 24 февраля – Ивана
- 25 февраля – Тараса
- 26 февраля – Севастиана
- 27 февраля – Прокопа, Тита
- 28 февраля – Василия, Нестора, Марины и Киры, Кассиана
Традиции празднования дней ангела
Согласно древней христианской традиции, ребенка часто называют в честь святого, чей день памяти приходится близко к дате рождения малыша или крестин. Святой становится своеобразным небесным покровителем, почитаемым на протяжении всей жизни.
Празднование дня ангела обычно не является громким. Главное внимание уделяется духовному компоненту: молитва святому покровителю, участие в богослужении и общая молитва с близкими людьми. Часто организуют праздничные угощения, на которые приглашают родных и друзей.
Советы по поздравлению именинников
- Убедитесь в точности даты. Используйте церковный календарь, чтобы знать, когда приходится день ангела близкого вам человека.
- Отправьте открытку или вручите символический подарок. К примеру, иконку, книгу духовного содержания или личный сувенир.
- Подарите тёплые слова. Искреннее поздравление способно поднять настроение на весь день.
Следуя этим советам, вы сможете сделать день ангела своих близких еще более особенным.