Дні ангела у лютому 2025 року: кого вітати з іменинами

Іменини у лютому за новоюліанським календарем. Кого можна привітати з днем ангела у лютому за оновленим календарем

Дні ангела та іменини у лютому 2025 року / фото: freepik

У лютому 2025 року ми вшановуємо багатьох святих, а отже, це чудовий час привітати своїх близьких, які носять їхні імена. У православній традиції та частково у католицькій, дні ангела або іменини святкуються у той день, коли Церква вшановує пам'ять святого, на честь якого назвали людину.

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Згідно з новоюліанським календарем, який нині діє в Православній Церкві України, дати пам'яті святих змінилися. Тому важливо знати оновлений графік, щоб не забути привітати дорогих людей.

Дати іменин у лютому 2025 року

Дні ангела у лютому 2025 за новим календарем / фото: depositphotos

1 лютого – Трифона, Петра

2 лютого – Василя

3 лютого – Семена, Гната, Анни, Адріана, Власа

4 лютого – Авраама, Миколи

5 лютого – Агафії, Макара

6 лютого – Івана, Христини, Максима, Юліана, Марфи, Марії

7 лютого – Луки

8 лютого – Федора, Захара, Сави

9 лютого – Василя, Геннадія, Івана

10 лютого – Валентини, Анни

11 лютого – Власа, Всеволода, Феодори

12 лютого – Олексія, Антона

13 лютого – Зої, Фотинії (Світлани), Костянтина, Степана, Семена

14 лютого – Кирила, Авраама

15 лютого – Онисія (Онисіма)

16 лютого – Павла, Юліана, Самуіла, Іллі, Данила

17 лютого – Федора, Маріамни

18 лютого – Лева, Кузьми

19 лютого – Архипа, Євгена, Макара

20 лютого – Лева, Ярослава

21 лютого – Тимофія, Григорія (Георгія)

22 лютого – Федора, Филипа (Пилипа), Афанасія

23 лютого – Полікарпа, Івана, Антоніна, Мойсея, Дем'яна, Олександра

24 лютого – Івана

25 лютого – Тараса

26 лютого – Севастіана

27 лютого – Прокопа, Тита

28 лютого – Василя, Нестора, Марини й Кіри, Касіана

Традиції святкування днів ангела

Як святкувати день ангела / фото: freepik

Згідно з давньою християнською традицією, дитину часто називають на честь святого, чий день пам'яті припадає близько до дати народження малюка або хрестин. Святий стає своєрідним небесним покровителем, якого вшановують протягом усього життя.

Святкування дня ангела зазвичай не є гучним. Головна увага приділяється духовному компонентові: молитва святому покровителю, участь у богослужінні та спільна молитва з близькими людьми. Часто також організовують святкові частування, на які запрошують рідних та друзів.

Поради щодо привітання іменинників

Переконайтеся у точності дати. Використовуйте церковний календар, щоб знати, коли припадає день ангела близької вам людини. Відправте листівку або подаруйте символічний подарунок. Наприклад, іконку, книгу духовного змісту або особистий сувенір. Подаруйте теплі слова. Щире привітання здатне підняти настрій на весь день.

Дотримуючись цих порад, ви зможете зробити день ангела своїх близьких ще особливішим.