Прощеное воскресенье 2025 по новому церковному календарю: дата и традиции этого дня

Прощеное воскресенье (Фото: Pixabay)

Прощеное воскресенье – последний день перед Пасхальным постом. В Прощеное воскресенье принято просить прощения и прощать своих близких. По христианским верованиям в этот день каждый должен получить прощение и простить сам все обиды — начать пост со светлыми мыслями и легкостью на душе.

Когда Прощеное воскресенье 2025: новая дата

Прощеное воскресенье в этом году приходится на 2 марта. Это последний день Масленицы. Масленица в этом году длится с 24 февраля до 2 марта. Великий пост начинается в понедельник, 3 марта.

Как просить прощения в Прощеное воскресенье

В Прощеное воскресенье следует извиниться перед теми, кого обидели, или нанесли какой-то вред, даже и не умышленно. Извиняться можно также у всех знакомых, ведь иногда люди не замечают, как кого-то обидели.

Как нужно отвечать в Прощеное воскресенье Традиционно в Прощеное воскресенье просят прощения: "Прости меня!" В этот день на прощение следует отвечать: "Бог простит, и я прощаю!" Традиционно в Прощеное воскресенье просят прощения: "Прости меня!" В этот день на прощение следует отвечать: "Бог простит, и я прощаю!"

Если кто-то извиняется, хотя никого не обидел, все равно следует отвечать, что прощаете ему. Так человек получит поддержку в своих намерениях просить прощения.

Важно в этот день искренне раскаяться в своих поступках. Так же важно отпустить все обиды и искренне простить. По традициям в церквях в Прощеное воскресенье совершается особая служба, а после нее все: и священнослужители, и верующие — просят друг у друга прощения.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье

Категорически нельзя в этот день оскорблять кого-нибудь или злословить. Нельзя также вспоминать свои обиды. Следует простить в этот день всех и самому искренне раскаяться в своих плохих поступках. Даже если обидчик не извинялся, следует отпустить свою боль и простить всех.

В Прощеное воскресенье уже нельзя есть мяса, поскольку это последний день перед Великим постом. В этот день заканчивается Сыропустная неделя, так что блюда из сыра и масла еще есть можно. Но день следует проводить уже без громких гуляний, в тихой спокойной атмосфере.