Прощена неділя 2025 за новим церковним календарем: дата та традиції цього дня

Як просити вибачення в Прощену неділю – традиції, що не можна робити

Прощена неділя (Фото: Pixabay)

Прощена неділя – останній день перед Великоднім постом. В Прощену неділю заведено просити пробачення та прощати своїх близьких. За християнськими віруваннями цього дня кожен має отримати прощення та простити сам усі образи — розпочати піст зі світлими думками та легкістю на душі.

Коли Прощена неділя 2025: нова дата

Прощена неділя цього року припадає на 2 березня. Це останній день Масляної. Масниця цього року триває з 24 лютого до 2 березня. Великий піст розпочинається в понеділок, 3 березня.

Як просити вибачення в Прощену неділю

У Прощену неділю слід перепросити перед тими, кого образили або завдали якоїсь шкоди, навіть і не навмисне. Просити пробачення можна й у всіх знайомих, адже іноді люди не помічають, як когось образили.

Як потрібно відповідати у Прощену неділю Традиційно у Прощену неділю просять прощення: "Прости мені!" Цього дня на вибачення слід відповідати: "Бог простить, і я прощаю!" Традиційно у Прощену неділю просять прощення: "Прости мені!" Цього дня на вибачення слід відповідати: "Бог простить, і я прощаю!"

Якщо хтось просить вибачення, хоча він нікого не образив, все одно слід відповідати, що прощаєте йому. Так людина отримає підтримку у своїх намірах просити прощення.

Важливо цього дня щиро розкаятися у своїх вчинках. Так само важливо відпустити усі образи й щиро пробачити. За традиціями у церквах в Прощену неділю правиться особлива служба, а після неї усі: і священнослужителі, і віряни — просять один в одного пробачення.

Що не можна робити в Прощену неділю

Категорично не можна цього дня ображати когось або лихословити. Не можна й згадувати свої образи. Слід простити цього дня усіх та й самому щиро розкаятися у своїх поганих вчинках. Навіть якщо кривдник не перепросив, слід відпустити свій біль і вибачити усім.

У Прощену неділю вже не можна їсти м’яса, оскільки це останній день перед Великим постом. Цього дня закінчується Сиропусний тиждень, тож страви з сиру та масла ще їсти можна. Але день слід проводити вже без гучних гулянь, у тихій спокійній атмосфері.