Когда Масленица 2025: дата по новому календарю и главные традиции

Когда и как праздновать Масленицу – история и традиции праздника

Фото: Depositphotos

Масленица – древний восточнославянский праздник, который отмечают за неделю перед Великим постом перед Пасхой. Праздник имеет и другие названия: Масляна, Сиропусная неделя, Сырное воскресенье, Колодий или Бабская неделя.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Когда начинается Масленица 2025: дата

В этом году Масленица выпадает в неделю с 24 февраля по 2 марта. Праздник длится 7 дней, а потом начинается самый строгий и длинный пост года. Период зависит от даты Пасхи, поэтому имеет переходные даты.

Масленица всегда в последнюю неделю перед Пасхальным постом. Праздник привязали к Пасхе с приходом христианства на украинские земли. В церковном календаре эта неделя называется Сыропусной. В этот период верующие готовятся к посту.

Также Масленица сохранила языческие традиции. В основе праздника наших предков была встреча весны. К тому же в то время и Новый год отмечали в начале марта.

Что можно и нельзя есть на Масленицу

Традиционно в последнюю неделю перед постом уже идет подготовка к нему. Поэтому в Сиропусную неделю не едят мясо и рыбу, но едят яйца и молочные продукты.

Все блюда и выпечка готовятся именно с творогом, яйцами и маслом. Традиционными блюдами на Масленицу были блины и вареники, щедро перемазанные маслом. Отсюда и такое название – Масляна или Масленица.

Традиции Масленицы

По украинским традициям Масленица – праздник весны и пробуждения природы. Последнюю неделю перед постом справляли очень громко и весело. Праздник сопровождался веселыми гуляниями, играми, обрядами. Устраивались громкие ярмарки с музыкой. А в последний день сжигали чучело, символизировавшее зиму, таким образом ее провожали, а встречали весну и потепление.

Праздник также называется Колодий или Бабская неделя. В народе праздник считался женским. Женщины развлекались и веселились, а мужчины должны их слушаться или откупаться от игр, если не желали участвовать.

Одним из самых распространенных обрядов было привязывание колодки к холостякам, иногда и к молодым незамужним девушкам. Отсюда происходит и название Колодий. Такая игра была как наказание за то, что молодежь до сих пор не обручилась. Такую колодку приходилось носить целый день и снимали ее только на следующий.

Заканчивает Масленицу Прощеное воскресенье – день, когда принято просить прощения, а также прощать.