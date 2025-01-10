Коли Масниця 2025: дата за новим календарем і головні традиції

Коли та як святкувати Масницю – історія та традиції свята

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Масниця – давнє східнослов’янське свято, що відзначається за тиждень перед Великим постом перед Великоднем. Свято має й інші назви: Масляна, Сиропусний тиждень, Сирна неділя, Колодій або Бабський тиждень.

Коли починається Масляна 2025: дата

Цього року Масниця випадає у тиждень з 24 лютого по 2 березня. Свято триває 7 днів, а після починається найсуворіший та найдовший піст року. Період залежить від дати Великодня, тому має перехідні дати.

Масниця завжди в останній тиждень перед Великоднім постом. Свято прив’язали до Пасхи з приходом християнства на українські землі. У церковному календарі цей тиждень називається Сиропусним. У цей період віряни готуються до посту.

Також Масниця зберегла язичницькі традиції. В основі свята наших пращурів була зустріч весни. До того ж у ті часи й Новий рік відзначали на початку березня.

Що можна і не можна їсти на Масницю

Традиційно в останній тиждень перед постом вже іде підготовка до нього. Тому у Сиропусний тиждень не їдять м’яса та риби, але їдять яйця та молочні продукти.

Усі страви й випічка готуються саме з сиром, яйцями та маслом. Традиційними смаколиками на Масляну були млинці та вареники, щедро перемащені маслом. Тому й така назва – Масляна або Масниця.

Традиції Масляного тижня

За українськими традиціями Масляна – свято весни й пробудження природи. Останній тиждень перед постом справляли дуже гучно і весело. Свято супроводжувалося веселими гуляннями, іграми, обрядами. Влаштовувалися гучні ярмарки з музикою. А в останній день спалювали опудало, що символізувало зиму, таким чином її проводжали, а зустрічали весну й потепління.

Свято також має назву Колодій або Бабський тиждень. У народі свято вважалося жіночим. Жінки розважалися й веселилися, а чоловіки мали їх слухатися або відкуплятися від ігор, якщо не бажали брати участі.

Одним з найпоширеніших обрядів було прив’язування колодки до неодружених парубків, іноді й до молодих незаміжніх дівчат. Звідси походить і назва Колодій. Така гра була ніби кара за те, що молодь досі не побралася. Таку колодку мусили носити цілий день і знімали лише на наступний.

Закінчує Масляну Прощена неділя – день, коли заведено просити прощення, а також вибачати.