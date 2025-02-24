Розпочалась Масниця. Ідеї красивих привітань

Ідеї красивих привітань з Масницею / фото: freepik

Масниця – це стародавнє свято проводів зими та зустрічі весни, яке відзначають в Україні протягом усього тижня перед початком Великого посту.

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У 2025 році Масниця триватиме з 24 лютого по 2 березня. Свято має й інші назви: Масляна, Сиропусний тиждень, Сирна неділя, Колодій або Бабський тиждень. Це період веселих гулянь, смачних страв та підготовки до посту.

Традиційно в цей час не вживають м'яса, але дозволяються молочні продукти та яйця. Основними стравами є млинці та вареники з сиром. Останній день Масниці – Прощена неділя, коли заведено просити вибачення у близьких.

Більше про традиції Масниці у матеріалі Масниця 2025: дата початку та завершення, головні традиції свята

Вітання з Масляною можуть бути різними: від теплих слів у колі близьких до яскравих листівок і картинок для соціальних мереж. Особливо популярними є привітання з Масляною українською мовою, які підкреслюють національні традиції та колорит свята.

Ідеї привітань з Масницею

Для тих, хто хоче привітати рідних та друзів онлайн, чудовим варіантом будуть теплі повідомлення та красиві листівки з Масницею. Вони яскраво передають атмосферу свята та створюють гарний настрій.

Короткі смс-привітання

З Масницею! Бажаю смачних млинців і теплого настрою!

Вітаю з Масляною! Нехай у серці панує весна й любов!

Масниця прийшла — час прощати образи й ділитися добром!

Привітання у листівках

Привітання з Масницею / фото: Liga.net

Листівки з Масницею: фото: Liga.net

Привітання з Масляною українською / фото: Liga.net

Вітання з Масляною, картинки / фото: Liga.net