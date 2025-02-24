Розпочалась Масниця. Ідеї красивих привітань
Масниця – це стародавнє свято проводів зими та зустрічі весни, яке відзначають в Україні протягом усього тижня перед початком Великого посту.
У 2025 році Масниця триватиме з 24 лютого по 2 березня. Свято має й інші назви: Масляна, Сиропусний тиждень, Сирна неділя, Колодій або Бабський тиждень. Це період веселих гулянь, смачних страв та підготовки до посту.
Традиційно в цей час не вживають м'яса, але дозволяються молочні продукти та яйця. Основними стравами є млинці та вареники з сиром. Останній день Масниці – Прощена неділя, коли заведено просити вибачення у близьких.
Вітання з Масляною можуть бути різними: від теплих слів у колі близьких до яскравих листівок і картинок для соціальних мереж. Особливо популярними є привітання з Масляною українською мовою, які підкреслюють національні традиції та колорит свята.
Ідеї привітань з Масницею
Для тих, хто хоче привітати рідних та друзів онлайн, чудовим варіантом будуть теплі повідомлення та красиві листівки з Масницею. Вони яскраво передають атмосферу свята та створюють гарний настрій.
Короткі смс-привітання
З Масницею! Бажаю смачних млинців і теплого настрою!
Вітаю з Масляною! Нехай у серці панує весна й любов!
Масниця прийшла — час прощати образи й ділитися добром!