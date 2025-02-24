Началась Масленица. Идеи красивых поздравлений

Вдохновитесь на поздравление открытками и стихами с Масленицей. Отправьте теплые слова родным и друзьям на праздник Масленицы

Идеи красивых поздравлений с Масленицей / фото: freepik

Масленица – древний праздник проводов зимы и встречи весны, который отмечают в Украине на протяжении всей недели перед началом Великого поста.

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В 2025 году Масленица продлится с 24 февраля по 2 марта. Праздник имеет и другие названия: Масленица, Сыропустная неделя, Сырное воскресенье, Колодий или Бабская неделя. Это период веселых гуляний, вкусных блюд и подготовки к посту.

Традиционно в это время не употребляют мясо, но разрешаются молочные продукты и яйца. Основными блюдами являются блины и вареники с творогом. Последний день Масленицы – Прощеное воскресенье, когда принято просить прощения у близких.

Больше о традициях Масленицы в материале Масленица 2025: дата начала и окончания, главные традиции праздника

Поздравления с Масленицей могут быть разными: от теплых слов в кругу близких до ярких открыток и картинок для социальных сетей. Особенно популярны поздравления с Масленицей на украинском языке, которые подчеркивают национальные традиции и колорит праздника.

Идеи поздравлений с Масленицей

Для тех, кто хочет поздравить родных и друзей онлайн, отличным вариантом будут теплые сообщения и красивые открытки с Масленицей. Они ярко передают атмосферу праздника и создают хорошее настроение.

Короткие смс-поздравления

С Масленицей! Желаю вкусных блинов и теплого настроения!

Поздравляю с Масленицей! Пусть в сердце царит весна и любовь!

Масленица пришла — пора прощать обиды и делиться добром!

Поздравления в открытках

Поздравления с Масленицей / фото: Liga.net

Открытки с Масленицей: фото: Liga.net

Поздравления с Масленицей / фото: Liga.net

Поздравления с Масленицей, картинки / фото: Liga.net