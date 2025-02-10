Усе про день 11 лютого: яке свято, іменини та народні традиції у Власів день

Яке свято 11 лютого / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 11 лютого

За календарем ПЦУ 11 лютого відзначаємо день священномученика Власія, єпископа Севастійського, благовірного князя Всеволода Мстиславовича та праведної Феодори, імператриці Візантійської.

Святий Власій

Священномученик Власій – це ранньохристиянський святий, який постраждав за віру христову у 316 році, під час правління імператора Діоклетіана. Історія життя, як і сама особистість Власія, передаються багатьма легендами. Достеменно відомо, що Власій, а іноді кажуть Блажей, був лікарем у місті Севастія, пізніше почав вести чернече життя і за це був обраний пастором.

Образ святого міцно переплівся з народними звичаями та віруваннями. Тому день Власія супроводжується народними обрядами.

Благовірний князь Всеволод Мстиславович

Всеволод Мстиславович – один з князів часів Київської Русі, онук Володимира Мономаха. Правив у Новгороді, Вишгороді та Пскові. Відзначався будуванням християнських храмів, у містах, де він князював. Після смерті був канонізований.

Свята Феодора

Свята Феодора була візантійською імператрицею від 527 року, коли її чоловік Юстиніан І став імператором. Мешкала в Константинополі й походила з бідної родини. Щоб одружитися з Феодорою майбутній імператор навіть змінив закон, що не дозволяв одружуватися знатним особам з особами нижчого походження. Церква шанує Феодору за її позицію та діяльність у відновленні шанування ікон.

Іменини й день ангела 11 лютого

За православним церковним календарем 11 лютого свої іменини святкують Влас (Власій), Феодора та Всеволод.

Який день ангела 11 лютого / Фото: Pixabay

Міжнародні свята

11 лютого відзначається Міжнародний день дівчат і жінок у науці, започаткований Генеральною асамблеєю ООН у грудні 2013 року. Ініціатива проходить за підтримки ЮНЕСКО та структури ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.

День має на меті вшанувати внесок жінок у розвиток науки, а також забезпечити вільний доступ дівчатам і жінкам будь-якого віку до досягнень в розвитку науки, до інновацій і технологій.

Народні традиції та прикмети у цей день

День Власія дуже шанувався не лише церквою, а й народними традиціями. У народі можна зустріти назву – день Власа. Дослідники пов’язують свято із язичницьким святом Велеса.

Бог Велес вважався чоловіком богині Макош. Цього бога слов’яни вшановували протягом двох тижнів, починаючи від Щедрого вечора. Наші пращури вважали Велеса покровителем і захисником домашньої худоби. Вважалося, що він поєднав людей з тваринами. У свято шанується домашня худоба, особливо корови.

З приходом християнства на землі Київської Русі бога Велеса замінив святий Власій, але звичаї та приказки залишилися. В народі можна почути давню приказку: "Прийшов Влас – з печі злазь". У деяких регіонах вважалося, що власівські морози останні, тому говорили: "Святий Влас збиває ріг із зими".

Був цікавий звичай серед молодих жінок. Цього дня вони йшли до шинку пити горілку, щоб корови були слухняні. Іноді звичай супроводжувався биттям чоловіка під час повернення додому, щоб і чоловік був ласкавим.

У Власів день за народними звичаями не можна лінуватися й лаятися.