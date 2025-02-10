Де в Україні чекати морозів до -12 завтра: прогноз синоптиків

У лютому в Україні очікуються морози до -12 °C. Де похолодає найбільше – дізнавайтесь у прогнозі

Прогноз погоди 11 лютого (Фото: Укргідрометцентр)

У лютому 2025 року в Україні очікується суттєве похолодання, в деяких регіонах температура вночі може опуститися до -12 °C.

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Синоптикиня Наталка Діденко вказує на зниження температури на всій території країни. Найбільше зниження стовпчиків термометра торкнеться північних, центральних і східних областей країни.

Температура вночі коливатиметься від -7 °C до -12 °C морозу в більшості регіонів, в Карпатах очікується ще холодніше – до -15 °C. Вдень температура в Україні варіюватиметься від -1 °C до -6 °C, на заході та півдні країни може піднятися від -2 °C до +3 °C.

У Закарпатті вночі температура коливатиметься в межах -4 °C до -9 °C, а вдень очікується від +3 °C до +8 °C. Далі більш детально за містами.

Погода в Києві

11 лютого в Київській області та столиці очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер переважно північно-східний, зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі складе від -7 °C до -12 °C, вдень буде в межах -1...-6 °C морозу. У столиці вночі температура знизиться до -7...-9 °C, вдень очікується від -2 °C до -4 °C.

Погода у Львові

У Львові та області прогнозується холодна погода з морозами до -9 °C вночі. Вдень температура може варіюватися від -2 °C до +3 °C, залежно від регіону. Очікується мінлива хмарність, місцями можливий слабкий сніг. Вітер переважно східного напрямку, 3-7 м/с. У гірських районах Карпат температура може опуститися до -15 °C у нічний час.

Погода у Дніпрі

У Дніпрі вночі очікується похолодання до -8 °C, вдень температура буде близько -2 °C. Опадів не прогнозується, однак можливі тумани та підвищена вологість повітря, що може сприяти утворенню ожеледиці.

Погода в Харкові

Харківщина буде однією з найхолодніших областей у лютому. Вночі температура може сягати -10…-12 °C, а вдень триматися в межах -3…-6 °C. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. На дорогах очікується ожеледиця, особливо на півночі області.

Через близькість до східних повітряних мас, які приносять сухе арктичне повітря, у місті можливе посилення морозів у нічний час. Також можливий короткочасний сніг у другій половині місяця.

Загалом в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не передбачається. Водночас на дорогах північного сходу країни місцями буде ожеледиця, тому водіям і пішоходам слід бути обережними.

Водіям рекомендується уважно стежити за станом дорожнього покриття, а пішоходам — бути обережними під час пересування тротуарами.