Годовщина высадки войск в Нормандии: что нужно знать об истории "Дня Д"

Фото: Википедия - высадка союзников в Нормандии 6 июня

Открытие второго фронта в Европе: операции "Нептун" и "Оверлорд"

6 июня отмечается 80-я годовщина высадки войск в Нормандии. Это событие имеет много названий: Высадка союзников в Нормандии, операция "Оверлорд", "День Д", Нормандская десантная операция, открытие второго фронта в Европе. Этот день также называют "Днем свободной Европы".

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В 1944 году была осуществлена воздушно-десантная и морская высадка войск США, Великобритании, Канады и других в Нормандии, на севере оккупированной Франции. Это стало началом освобождения всей Европы от фашистов.

Фото: Википедия – Высадка союзников в Нормандии 6 июня

Операция называлась "Нептун". 156 000 солдат были высажены в два этапа. Первый этап составляла воздушно-десантная операция. Второй этап – морская высадка.

"День Д": сколько длилась высадка в Нормандии и каковы ее масштабы

Подготовка Нормандской десантной операции длилась три месяца. В операции участвовало около 7000 боевых и транспортных судов. День, вошедший в историю под названием "День Д", действительно должен был начаться 5 июня, но из-за неблагоприятной погоды это произошло 6 июня.

Военные направились от Британских островов. Воздушно-десантный состав насчитывал 24 000 солдат, был высажен в Нормандии ночью. Остальные прибыли утром, в 06:30, при поддержке флота численностью около 200 000 военных. В то же время немецких войск в Нормандии было до 850 000, но обороняли побережье приблизительно 10 000.

Фото: Википедия – Высадка союзников в Нормандии 6 июня

"Нептун" стала самой большой во всей истории десантно-морской военной операцией. Это было начало общей операции "Оверлорд", суть которой заключалась в освобождении всего Нормандского региона Франции.

Немцы были застигнуты врасплох и довольно вяло реагировали на вторжение. К тому же высадка сопровождалась дезинформацией, чтобы обмануть немецкие войска. Распространялись всевозможные ложные слухи о времени и месте проведения операции.

Фото: Википедия – Высадка союзников в Нормандии 6 июня

Операция имела успех. Союзники быстро освободили Нормандию, а 25 июня уже был освобожден Париж. Но сама операция не проходила по плану, в ней пали тысячи солдат и гражданских. Некоторые военные тонули, не достигнув берега, поскольку их обмундирование было очень тяжелым. На некоторых участках операция занимала 80 км, царил хаос, не все десантники смогли высадиться на линию фронта, многих из них унесло далеко от союзников.

Что означает "День Д" в контексте истории

Американцы вместе с британцами долго планировали и готовились к операции. Гитлер намеревался построить оборонительную линию от Норвегии до Испании вдоль побережья. И строительные работы уже велись, но окончить им не удалось. Союзники вторглись, пока Атлантический вал не был закончен.

Результатом высадки союзников в Нормандии стало открытие второго фронта – с Северного побережья Франции на немецкие войска. Франция была освобождена, а позже и вся Европа. 6 июня 1944 года американские публицисты называли "самым длинным днем". В истории боев экспедиционных войск на континенте он был первым и тяжелым, но перевернул ход войны.