Президент США Джо Байден днем 5 июня прибыл во Францию, где примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Reuters, видео из аэропорта публикует Associated Press.

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Байден выступит с громкой речью и проведет переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном. По данным журналистов, речь будет сосредоточена, в частности, на борьбе с мировыми диктаторами.

Байден проведет связь между Второй мировой войной, холодной войной, созданием НАТО и сегодняшним днем, когда мы снова столкнулись с войной в Европе, где Альянс объединился для защиты свободы и суверенитета.

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что во время визита Байден и Макрон обсудят возможность использования около $300 млрд замороженных российских активов для помощи Украине.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Нормандии Байден встретится с президентом Владимиром Зеленским.

СПРАВКА 6 июня 1944 года более 150 000 военнослужащих союзников совершили воздушную, морскую и наземную высадку в Нормандии на севере оккупированной нацистами Франции. Эта операция привела к освобождению всей Западной Европы. По разным оценкам, Советский Союз потерял более 25 миллионов во Второй мировой войне. Культ победы в так называемой Великой отечественной войне стал официальной позицией власти во время правления диктатора Путина. 6 июня 1944 года более 150 000 военнослужащих союзников совершили воздушную, морскую и наземную высадку в Нормандии на севере оккупированной нацистами Франции. Эта операция привела к освобождению всей Западной Европы. По разным оценкам, Советский Союз потерял более 25 миллионов во Второй мировой войне. Культ победы в так называемой Великой отечественной войне стал официальной позицией власти во время правления диктатора Путина.

30 мая 2024 года источники Reuters утверждали, что Россию не пригласят на мероприятия по случаю 80-й годовщины высадки союзников во французской Нормандии из-за войны РФ против Украины и обеспокоенности некоторых союзников по поводу присутствия россиян на мероприятии.

Российские чиновники раньше посещали церемонии в Нормандии. В частности, во время празднования 70-летия в 2014 году Путин вместе с тогдашними лидерами Франции, Германии и Украины создали так называемый Нормандский формат – контактную группу для урегулирования российско-украинской войны. Последняя встреча на уровне лидеров в таком формате состоялась в декабре 2019 года.

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