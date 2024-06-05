Президент США Джо Байден вдень 5 червня прибув до Франції, де візьме участь у пам'ятних заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни. Про це повідомляє Reuters, відео з аеропорту публікує Associated Press.

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Байден виступить з гучною промовою та проведе переговори з французьким лідером Емманюелем Макроном. За даними журналістів, промова буде зосереджена, зокрема, на боротьбі зі світовими диктаторами.

Байден проведе зв'язок між Другою світовою війною, холодною війною, створенням НАТО і сьогоднішнім днем, "коли ми знову зіткнулися з війною в Європі, де Альянс об'єднався для захисту свободи та суверенітету".

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що під час візиту Байден і Макрон обговорять можливість використання близько $300 млрд заморожених російських активів для допомоги Україні.

Раніше радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у Нормандії Байден зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

ДОВІДКА 6 червня 1944 року понад 150 000 військовослужбовців союзників здійснили повітряну, морську та наземну висадку в Нормандії на півночі окупованої нацистами Франції. Ця операція привела до звільнення всієї Західної Європи. За різними оцінками, Радянський Союз втратив понад 25 мільйонів у Другій світовій війні. Культ перемоги у так званій Великій вітчизняній війні став офіційною владною позицією під час правління диктатора Путіна. 6 червня 1944 року понад 150 000 військовослужбовців союзників здійснили повітряну, морську та наземну висадку в Нормандії на півночі окупованої нацистами Франції. Ця операція привела до звільнення всієї Західної Європи. За різними оцінками, Радянський Союз втратив понад 25 мільйонів у Другій світовій війні. Культ перемоги у так званій Великій вітчизняній війні став офіційною владною позицією під час правління диктатора Путіна.

30 травня 2024 року джерела Reuters стверджували, що Росію не запросять на заходи з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у французькій Нормандії через війну РФ проти України та занепокоєння деяких союзників щодо присутності росіян на заході.

Російські посадовці раніше відвідували церемонії у Нормандії. Зокрема, під час святкування 70-ї річниці у 2014 році Путін разом із тодішніми лідерами Франції, Німеччини та України створили так званий Нормандський формат – контактну групу для врегулювання російсько-української війни. Востаннє зустріч на рівні лідерів у такому форматі відбулася у грудні 2019 року.

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