Нікого від Росії не запросять на річницю висадки в Нормандії – Reuters

Раніше на захід не хотіли запрошувати лише диктатора Володимира Путіна

Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Росію не запросять на заходи з нагоди 80-ї річниці висадки Союзників у французькій Нормандії через війну РФ проти України та занепокоєння деяких союзників щодо присутності росіян на заході, стверджує агенція Reuters із посиланням на два анонімні джерела серед дипломатів.

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У квітні організатори заходу заявили, що російського диктатора Володимира Путіна не запросять на заходи у Франції, проте деякі представники РФ будуть вітатися "на знак визнання жертви країни під час війни".

Проте джерела Reuters повідомили, що російських представників тепер взагалі не запросять на пам'ятні заходи, котрі мають відвідати президент Володимир Зеленський та лідер США Джо Байден.

"Коли є людина – є проблема. Коли немає людини – немає проблеми", – так щодо цієї ситуації одне з джерел видання цитувало радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Раніше цього місяця ще троє інших дипломатів країн-членів Євросоюзу заявили Reuters, що низка держав блоку заявили: їм "буде непросто", якщо РФ візьме участь через два роки після повномасштабного вторгнення в Україну.

6 червня 1944 року понад 150 000 військовослужбовців союзників здійснили повітряну, морську та наземну висадку в Нормандії на півночі окупованої нацистами Франції. Ця операція призвела до звільнення всієї Західної Європи.

За різними оцінками, Радянський Союз втратив понад 25 мільйонів у Другій світовій війні. Культ перемоги у так званій "Великій вітчизняній війні" став офіційною владною позицією під час правління диктатора Путіна.

Російські посадовці раніше відвідували церемонії з нагоди висадки у Нормандії. Зокрема, під час святкування 70-ї річниці у 2014 році Путін разом із тодішніми лідерами Франції, Німеччини та України створили так званий Нормандський формат – контактну групу для врегулювання російсько-української війни. Востаннє зустріч на рівні лідерів у такому форматі відбулася у грудні 2019 року.

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