Раньше на мероприятие не хотели приглашать только диктатора Владимира Путина.

Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Россию не пригласят на мероприятия по случаю 80-й годовщины высадки Союзников во французской Нормандии из-за войны РФ против Украины и обеспокоенности некоторых союзников по поводу присутствия россиян на мероприятии, утверждает агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника среди дипломатов.

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В апреле организаторы мероприятия заявили, что российский диктатор Владимир Путин не будет приглашен на мероприятия во Франции, однако некоторые представители РФ будут приветствоваться "в знак признания жертвы страны во время войны".

Однако источники Reuters сообщили, что российские представители теперь вообще не будут приглашены на памятные мероприятия, которые должны посетить президент Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден.

"Когда есть человек – есть проблема. Когда нет человека – нет проблемы", – так насчет этой ситуации один из источников издания цитировал советского диктатора Иосифа Сталина.

Ранее в этом месяце еще три других дипломата стран-членов Евросоюза заявили Reuters, что ряд государств блока заявили: им "будет непросто", если РФ примет участие через два года после полномасштабного вторжения в Украину.

6 июня 1944 года более 150 000 военнослужащих союзников совершили воздушную, морскую и наземную высадку в Нормандии на севере оккупированной нацистами Франции. Эта операция привела к освобождению всей Западной Европы.

По разным оценкам Советский Союз потерял более 25 миллионов во Второй мировой войне. Культ победы в так называемой "Великой отечественной войне" стал официальной позицией власти РФ во время правления диктатора Путина.

Российские чиновники посещали церемонии по случаю высадки в Нормандии. В частности, во время празднования 70-летия в 2014 году Путин вместе с тогдашними лидерами Франции, Германии и Украины создали так называемый Нормандский формат – контактную группу для урегулирования российско-украинской войны. Последняя встреча на уровне лидеров в таком формате состоялась в декабре 2019 года.

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