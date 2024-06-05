Річниця висадки військ в Нормандії: що потрібно знати про історію "Дня Д"

Фото: Вікіпедія - Висадка союзників у Нормандії 6 червня

Відкриття другого фронту в Європі: операції "Нептун" і "Оверлорд"

6 червня відзначається 80-та річниця висадки військ у Нормандії. Ця подія має багато назв: Висадка союзників у Нормандії, операція "Оверлорд", "День Д", Нормандська десантна операція, відкриття другого фронту в Європі. Цей день також називають "Днем вільної Європи".

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1944 року було здійснено повітряно-десантну та морську висадку військ США, Великої Британії, Канади та інших в Нормандії, на півночі окупованої Франції. Це стало початком звільнення усієї Європи від фашистів.

Фото: Вікіпедія – Висадка союзників у Нормандії 6 червня

Масштабна операція мала назву "Нептун". 156 000 солдатів були висаджені у два етапи. Перший етап складала повітряно-десантна операція. Другий етап – морська висадка.

"День Д": скільки тривала висадка в Нормандії та які її масштаби

Підготовка Нормандської десантної операції тривала три місяці. В операції брали участь близько 7000 бойових та транспортних суден. День, що увійшов в історію під назвою "День Д", насправді мав розпочатися 5 червня, але через несприятливу погоду це сталося 6 червня.

Військові рушили від Британських островів. Повітряно-десантний склад налічував 24 000 солдатів, був висаджений у Нормандії вночі. Решта були висаджені вранці, о 06:30, за підтримки флоту чисельністю близько 200 000 військових. Натомість німецьких військ у Нормандії було до 850 000, але обороняли узбережжя майже 10 000.

Фото: Вікіпедія – Висадка союзників у Нормандії 6 червня

"Нептун" стала найбільшою в усій історії десантно-морською військовою операцією. Це був початок загальної операції "Оверлорд", суть якої полягала у звільненні усього Нормандського регіону Франції.

Німці були заскочені зненацька і досить мляво реагували на вторгнення. До того ж висадка супроводжувалася заходами дезінформації, щоб ввести в оману німецькі війська. Поширювалися різноманітні неправдиві чутки щодо часу та місця проведення операції.

Фото: Вікіпедія – Висадка союзників у Нормандії 6 червня

Операція мала успіх. Союзники швидко звільнили Нормандію, а 25 червня вже був звільнений Париж. Але сама операція не проходила за планом, в ній полягли тисячі солдатів та цивільних. Деякі військові тонули, не досягнувши берега, оскільки їх спорядження було дуже важким. На деяких ділянках операція займала 80 км, панував хаос, не всі десантники змогли висадитися на лінію фронту, багато з них віднесло далеко від союзників.

Що означає "День Д" у контексті історії

Американці разом з британцями дуже довго планували й готувалися до операції. Гітлер мав намір збудувати оборонну лінію від Норвегії до Іспанії вздовж узбережжя. І будівельні роботи вже велися, але закінчити їм не вдалося. Союзники вторглися, поки Атлантичний вал не був закінчений.

Результатом висадки союзників у Нормандії стало відкриття другого фронту – з Північного узбережжя Франції на німецькі війська. Франція була звільнена, а зрештою і вся Європа. 6 червня 1944 року американські публіцисти називали "найдовшим днем". В історії боїв експедиційних військ на континенті він був першим і найтяжчим, проте перевернув хід війни.