Графики отключения света 13 декабря: где и когда не будет электроэнергии в Украине

Объясняем, почему сегодня нет света, как облэнерго составляют графики отключений и как найти актуальный график для вашего региона

Графики отключений света 13 декабря / Фото: Freepik

Графики отключений электроэнергии остаются актуальной проблемой для украинцев в ближайшее время. Сегодня, 13 декабря, планируются как стабилизационные, так и аварийные отключения света во многих регионах страны.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По словам Укрэнерго, в результате массированной ракетной атаки на энергообъекты 13 декабря, будут увеличены меры по ограничению потребления электроэнергии.

Как выяснить, почему нет света

Основная причина отсутствия электричества в сети – необходимость снизить нагрузку на нее. В зимний период потребление электроэнергии резко возрастает из-за отопления, освещения и бытовых нужд, поэтому в Украине вводят три вида отключений:

стабилизационные почасовые отключения позволяют избежать масштабных аварий;

позволяют избежать масштабных аварий; плановые отключения позволяют производить ремонтные работы на поврежденных участках сети;

позволяют производить ремонтные работы на поврежденных участках сети; аварийное отключение света применяется, когда уровень потребления превышает доступные мощности.

Аварийные отключения обычно вводятся без предупреждения, но длятся недолго, чтобы быстро возобновить работу сети.

Выключение защиты критической инфраструктуры во время ракетных обстрелов является необходимостью, поскольку энергетические объекты – одна из главных целей врага. Временное ограничение потребления электроэнергии помогает избежать перегрузки уцелевших частей сети и предотвратить новые аварии.

Информацию о распределении на группы отключения света и их очереди можно узнать из официальных источников Минэнергетики и Укрэнерго.

Почему нет света / Фото: Freepik

Как отключения распределяются по очередям

Потребители каждой области, не входящие в критическую инфраструктуру, разделены на шесть очередей. Очереди отключения света охватывают бытовых и бизнес-пользователей, определяемых по объему потребления. Количество и их одновременное применение зависит от энергопотребления в регионе, в частности, критической инфраструктуры и предприятий, не подлежащих отключению из-за важности их работы.

Диспетчерский центр Укрэнерго определяет количество одновременных очередей для отключения, чтобы компенсировать дефицит энергии. Дефицит возникает, когда потребление превышает доступную энергию, в частности, произведенную в Украину и импортированную из ЕС. Во избежание аварий Укрэнерго балансирует уровень потребления с доступными ресурсами.

Продолжительность и порядок отключений определяют облэнерго в каждом регионе в соответствии с указаниями Укрэнерго. Это позволяет обеспечить равномерность и устойчивость энергосистемы.

Где следить за актуальными графиками отключений света по областям

Где можно посмотреть график отключения света? Обновленные данные о плановых и стабилизационных отключениях доступны на официальных сайтах облэнерго вашего региона.

Киев и Киевская область

Для Киева и Киевской области графики публикуются на сайтах ДТЭК Киевские электросети и Yasno. Как найти свою очередь:

зайдите во вкладку "Графики почасовых отключений";

найдите свой населенный пункт и адрес.

Львовская область

Львовоблэнерго предоставляет почасовое расписание отключения света жителям Львовской области. Как узнать свой график:

зайдите в раздел "Отключение";

перейдите по ссылке "почему нет света";

если не знаете свою очередь, перейдите по ссылке "узнать группу отключений" и введите свой адрес;

проверьте свою очередь и время отключения.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области за обновлением можно следить на ресурсе ДТЭК Днепровские электросети:

зайдите во вкладку "Графики почасовых отключений";

найдите свой населенный пункт и адрес.

Одесская область

В Одесской области актуальные графики публикуются на ДТЭК Одесские электросети. По своему адресу можно узнать всю необходимую информацию.

Черновцы и Черновицкая область — АО "Черновцыоблэнерго"

Тернополь и Тернопольская область — АО "Тернопольоблэнерго"

Ужгород и Закарпатская область — АО "Закарпатьеоблэнерго"

Луцк и Волынская область — АО "Волынеблэнерго"

Винница и Винницкая область — АО "Винницаоблэнерго"

Ровно и Ровенская область — ООО "Ровенская областная энергоснабжающая компания"

Полтава и Полтавская область — АО "Полтаваоблэнерго"

Хмельницкий и Хмельницкая область — АО "Хмельницкоблэнерго"

Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область — АО "Прикарпатьеоблэнерго"

Черкассы и Черкасская область — АО "Черкассыоблэнерго"

Харьков и Харьковская область — АО "Харьковоблэнерго"

Сумы и Сумская область — АО "Сумыоблэнерго"

Кропивницкий и Кировоградская область — АО "Кировоградоблэнерго"

Для каждой области также работают горячие линии, где можно следить за отключениями света, если сайты перегружены. Заблаговременное ознакомление с графиками позволит лучше подготовиться к возможным перебоям и организовать свой день более эффективно.

Что делать, если нет света

Не всегда можно подготовиться к отключениям заблаговременно. Свет могут отключить в связи с аварийными ситуациями. В любом случае нужно иметь план действий по сохранению комфорта и безопасности. Вот несколько советов, которые могут помочь легче пережить трудные времена:

Заранее зарядите ноутбуки, телефоны, повербанки. Инвестируйте в источники бесперебойного питания для модемов и роутеров. Установите приложения для автономной работы. Перейдите на мобильный интернет, если Wi-Fi недоступен. Подготовьте контакты местных служб, которые можно вызвать без доступа к Wi-Fi, если вы работаете онлайн из дома. Используйте теплоизоляционные материалы. Для частных домов обратите внимание на обогреватели, генераторы или тепловые насосы. В многоквартирных — обеспечьте источники тепла, например, электрообогреватели на минимальном потреблении энергии. Готовьте блюда, не требующие много энергии. К примеру, супы, каши, запеченные маффины. Используйте газовые плитки или горелки. Купите настольные игры, раскраски, книги. Для детей это будет возможность научиться новому через творческие активности. Альтернативное освещение. Используйте свечи, аккумуляторные лампы, фонари. Установите солнечные панели для зарядки оборудования.

Главное – быть готовым к непредсказуемым обстоятельствам и использовать доступные ресурсы максимально эффективно.