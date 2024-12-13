Графіки відключень світла 13 грудня: де і коли не буде електроенергії в Україні

Пояснюємо, чому сьогодні немає світла, як обленерго складають графіки відключень та як знайти актуальний графік для вашого регіону

Графіки відключень світла 13 грудня / Фото: Freepik

Графіки відключень електроенергії залишаються актуальною проблемою для українців найближчим часом. Сьогодні, 13 грудня, плануються як стабілізаційні, так і аварійні відключення світла в багатьох регіонах країни.

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За словами Укренерго, внаслідок масованої ракетної атаки на енергооб'єкти 13 грудня, будуть збільшені заходи з обмеження споживання електроенергії.

Як з’ясувати, чому немає світла

Основною причиною відсутності електрики у мережі є необхідність зменшити навантаження на неї. В зимовий період споживання електроенергії різко зростає через опалення, освітлення та побутові потреби, тому в Україні запроваджують три види відключень:

стабілізаційні погодинні відключення дають змогу уникнути масштабних аварій;

дають змогу уникнути масштабних аварій; планові відключення дозволяють проводити ремонтні роботи на пошкоджених ділянках мережі;

дозволяють проводити ремонтні роботи на пошкоджених ділянках мережі; аварійне відключення світла застосовується, коли рівень споживання перевищує доступні потужності.

Аварійні відключення зазвичай вводяться без попередження, але тривають недовго, щоб швидко відновити роботу мережі.

Вимкнення для захисту критичної інфраструктури під час ракетних обстрілів є необхідністю, оскільки енергетичні об'єкти – одна з головних цілей ворога. Тимчасове обмеження споживання електроенергії допомагає уникнути перевантаження вцілілих частин мережі та запобігти новим аваріям.

Інформацію щодо розподілу на групи відключення світла та їх черги можна дізнатись з офіційних джерел Міненергетики та Укренерго.

Чому немає світла / Фото: Freepik

Як відключення розподіляються за чергами

Споживачів кожної області, які не входять до критичної інфраструктури, поділено на шість черг. Черги відключення світла охоплюють побутових і бізнес-користувачів, визначених за обсягом споживання. Кількість і їх одночасне застосування залежить від енергоспоживання в регіоні, зокрема критичної інфраструктури та підприємств, які не підлягають відключенню через важливість їх роботи.

Диспетчерський центр Укренерго визначає кількість одночасних черг для відключення, щоб компенсувати дефіцит енергії. Дефіцит виникає, коли споживання перевищує доступну енергію, зокрема вироблену в Україні та імпортовану з ЄС. Для уникнення аварій Укренерго балансує рівень споживання з доступними ресурсами.

Тривалість та порядок відключень визначають обленерго в кожному регіоні відповідно до вказівок Укренерго. Це дозволяє забезпечити рівномірність та стабільність енергосистеми.

Де слідкувати за актуальними графіками відключень світла в областях

Де можна подивитись графік відключення світла? Оновлені дані про планові та стабілізаційні відключення доступні на офіційних сайтах обленерго вашого регіону.

Київ та Київська область

Для Києва та Київської області графіки публікуються на сайтах ДТЕК Київські електромережі та Yasno. Як знайти свою чергу:

зайдіть у вкладення "Графіки погодинних відключень";

знайдіть свій населений пункт та адресу.

Львівська область

Львівобленерго надає погодинний розклад відключення світла для мешканців Львівської області. Як дізнатись свій графік:

зайдіть в розділ "Відключення";

перейдіть за посиланням "чому немає світла";

якщо не знаєте своєї черги, перейдіть за посиланням "дізнатись групу відключень" та введіть свою адресу;

перевірте свою чергу та час відключення.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області за оновленнями можна слідкувати на ресурсі ДТЕК Дніпровські електромережі:

зайдіть у вкладення "Графіки погодинних відключень";

знайдіть свій населений пункт та адресу.

Одеська область

В Одеській області актуальні графіки публікуються на ДТЕК Одеські електромережі. За своєю адресою можна дізнатись всю необхідну інформацію.

Чернівці та Чернівецька область — АТ "Чернівціобленерго"

Тернопіль і Тернопільська область — АТ "Тернопільобленерго"

Ужгород і Закарпатська область — АТ "Закарпаттяобленерго"

Луцьк і Волинська область — АТ "Волинь­обленерго"

Вінниця і Вінницька область — АТ "Вінницяобленерго"

Рівне і Рівненська область — ТОВ "Рівненська обласна енергопостачальна компанія"

Полтава і Полтавська область — АТ "Полтаваобленерго"

Хмельницький і Хмельницька область — АТ "Хмельницькобленерго"

Івано-Франківськ та Івано-Франківська область — АТ "Прикарпаттяобленерго"

Черкаси та Черкаська область — АТ "Черкасиобленерго"

Харків і Харківська область — АТ "Харківобленерго"

Суми та Сумська область — АТ "Сумиобленерго"

Кропивницький і Кіровоградська область — АТ "Кіровоградобленерго"

Для кожної області також працюють гарячі лінії, де можна слідкувати за відключеннями світла, якщо сайти перевантажені. Завчасне ознайомлення з графіками дозволить краще підготуватися до можливих перебоїв та організувати свій день ефективніше.

Що робити, якщо немає світла

Не завжди можна підготуватись до відключень завчасно. Світло можуть вимкнути у зв’язку з аварійними ситуаціями. У будь-якому разі потрібно мати план дій для збереження комфорту і безпеки. Ось кілька порад, які можуть допомогти легше пережити важкі часи:

Заздалегідь зарядіть ноутбуки, телефони, павербанки. Інвестуйте в джерела безперебійного живлення для модемів і роутерів. Встановіть програми для автономної роботи. Перейдіть на мобільний інтернет, якщо Wi-Fi недоступний. Підготуйте контакти місцевих служб, які можна викликати без доступу до Wi-Fi, особливо якщо ви працюєте дистанційно у відсутність світла. Використовуйте теплоізоляційні матеріали. Для приватних будинків обирайте обігрівачі, генератори або теплові насоси. В багатоквартирних — забезпечте джерела тепла, як-от електрообігрівачі на мінімальному споживанні енергії. Готуйте страви, що не потребують багато енергії. Наприклад, супи, каші, запечені мафіни. Використовуйте газові плитки або туристичні пальники. Придбайте настільні ігри, розмальовки, книги. Для дітей це буде можливістю навчитися нового через творчі активності. Альтернативне освітлення. Використовуйте свічки, акумуляторні лампи, ліхтарі. Встановіть сонячні панелі для заряджання найнеобхіднішого обладнання.

Головне – бути готовим до непередбачуваних обставин і використовувати доступні ресурси максимально ефективно.