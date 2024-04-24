Грязный дождь и желтые облака. Пыль из Греции добралась до Украины

Из-за пыли, пришедшей в Украину из Греции, облака и дождевые пятна будут иметь желтую окраску

Фото: Укргидрометцентр/погода на 25 апреля

В четверг, 25 апреля, дожди возможны в западных областях, в Сумской и Харьковской области. Как сообщает Наталья Диденко, на остальной территории Украины завтра осадков не ожидается.

Температура воздуха распределится любопытно. На западе холодная погода, днем +9+13 градусов. В северных областях от +17 до +22 градусов.

В центральной части +20+23, только в Винницкой области свежее, около +17 градусов. В восточной части +22+26 градусов. На юге +18+24, в Крыму до +26 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве наконец-то просвет, немного меньше дождей. Температура ночью +6+8, днем +18+20 градусов!

Погода во Львове

Во Львове дождь с грозами. Температура воздуха ночью +4+6, днем +9+11 градусов.

Погода в других городах Украины

В Днепре погода более теплая и сухая. Осадков не предполагается. Температура воздуха ночью +8+10, днем +23+25 градусов.

В Одессе без осадков. Температура воздуха ночью +9+11, днем +17+19 градусов.

Пыль из Сахары, которая вчера наблюдалась в Греции, сегодня добралась до территории Украины. Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, пыль четко прослеживается над южными и центральными районами и распространяется на север.

Поскольку на большей части страны погоду определяют циклон и влажные воздушные массы, это будет способствовать перехвату частиц пыли каплями воды в облаках и осадках. В некоторых районах это явление может придавать облакам желтоватый оттенок, а сами выпадающие дождевые капли будут содержать эту пыль и не будут кристально чистыми.

Пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной до пятницы, а с пятницы на субботу отступит на восток и атмосфера очистится.